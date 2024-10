Al Grande Fratello si è verificato un vero e proprio colpo di scena nel corso della puntata di ieri. Ilaria Clemente ha annunciato di essere incinta, evento mai accaduto prima d’ora nel reality show. Ma come ha scoperto il tutto la giovane? Nel corso di un’intervista rilasciata per il settimanale Chi, la protagonista ha svelato tutto.

Ecco come Ilaria Clemente ha scoperto di essere incinta

Le voci che erano circolate in questi giorni sono state confermate. Ilaria Clemente ha ammesso di essere incinta, notizia che ha lasciato tutti senza parole. In un’intervista, la giovane ha svelato come ha scoperto la lieta novella. Ebbene, la protagonista ha detto che si trovava in bagno a lavarsi i denti quando, improvvisamente, ha sentito una voce dagli altoparlanti chiederle di andare in confessionale. Quando si è recata nel luogo enunciato, Ilaria ha incontrato una dottoressa e una psicologa che, un po’ imbarazzate, le hanno fatto un cenno positivo con la testa.

A quel punto, allora, Ilaria ha realizzato che il test di gravidanza effettuato fosse positivo. La prima reazione è stata quella di scoppiare in lacrime. Successivamente, poi, la ragazza ha chiesto di chiamare la sua migliore amica. Anche lei ha pianto dalla gioia. A seguire, poi, Ilaria avrebbe voluto chiamare il suo compagno, ma è stata bloccata dagli autori, che le hanno tolto il telefono e le hanno detto che ci avrebbe pensato la sua amica ad informarlo. Daniele, dunque, non è stato informato direttamente dalla fidanzata.

La reazione del compagno di Ilaria e le ipotesi sul nome

Successivamente, poi, Ilaria è uscita dalla casa ed ha avuto modo di incontrare i suoi cari e condividere con loro la lieta novella. Daniele è rimasto contento, anche se la loro relazione è piuttosto recente, in quanto i due si sono conosciuti solo questa estate. Non credevano che un bambino sarebbe arrivato così presto ma, in ogni caso, hanno accolto con gioia la notizia. Daniele, inoltre, ha detto ad Ilaria che sarebbe stata libera di scegliere se tenere o meno il bambino, ma lei non ha avuto dubbi.

I due, poi, in questi giorni hanno avuto modo anche di confrontarsi sul nome da dare al nascituro. Al momento, ovviamente, è un po’ troppo presto per decidere, anche perché non si sa ancora il sesso, considerando che Ilaria sia incinta solamente da tre settimane. Tuttavia, nel caso in cui dovesse essere maschio, è molto probabile che lo chiameranno Francesco, in quanto il fidanzato di Ilaria è un tifoso sfegatato della Roma e, quindi, gli piacerebbe questo nome in onore di Francesco Totti.