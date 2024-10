La diciottesima edizione del Grande Fratello è giunta alla sua terza settimana, ma le sorprese non si sono fatte attendere. Sono tante le dinamiche che si sono già innescate e che riguardano principalmente la vita amorosa dei coinquilini. In effetti fin dai primi giorni di convivenza alcuni dei gieffini si sono legati particolarmente, dando sfogo a delle attrazioni molto evidenti.

É il caso di Javier e Shaila, ma anche di Lorenzo ed Helena, sempre più vicini e complici nonostante le gelosie. I rumor dunque, non mancano tra le mura della famosa casa, all’interno della quale si alternano amicizie e forti scontri. Ma durante la giornata di martedì 1 ottobre, un nuovo particolare gossip è venuto a galla ed ha scatenato immediatamente la curiosità del web.

Concorrente abbandona il reality: le ipotesi sulla gravidanza

Quando si tratta dei concorrenti del Grande Fratello, basta davvero poco per accendere l’interesse dei telespettatori. La vita dei gieffini scorre sotto gli occhi delle telecamere, che in diretta 24 ore su 24 trasmettono ogni novità. Così a poco a poco, anche il loro privato diventa di dominio pubblico ed una semplice dichiarazione può dare vita a dei rumor sempre più insistenti.

Nel pomeriggio di martedì un particolare avvenimento ha scosso i fan del reality show. Con un avviso sul sito ufficiale e attraverso i social, la produzione del GF ha comunicato il repentino abbandono di Ilaria Clemente. 30 anni romana ed esperta in Cyber-security, la ragazza è entrata nella casa come Nip per staccare dalla sua vita quotidiana. Portando una ventata di allegria, si è fatta conoscere ed apprezzare dai coinquilini e dal pubblico ed è diventata una protagonista dell’edizione in corso.

Nonostante questo però, ha dovuto allontanarsi dal programma per cause non ben chiarite. “Per motivi personali, lascia momentaneamente la Casa del Grande Fratello”, si legge nel comunicato. Una svolta che ha fatto emergere una particolare indiscrezione sul web. Secondo i fan sarebbe incinta.

Perché si pensa che Ilaria sia incinta: le prove dei social

Ilaria, conosciuta come Ila, sarebbe uscita dalla casa per sottoporsi ad accertamenti. I social però, in particolare X, hanno beccato una sua soffiata che farebbe sospettare una gravidanza. La ragazza di 30 anni, secondo i fan, avrebbe confessato alle sue amiche e coinquiline di avere un ritardo di ben 10 giorni nel ciclo.

Naturalmente questo non dà alcuna certezza sull’ipotesi della dolce attesa, ma per molti potrebbe essere una spiegazione più che plausibile. Nel frattempo però, la nuova uscita di un concorrente dalla casa, dopo quella di Clarissa Burt, ha sollevato un grande malcontento da parte di alcuni utenti.

Il GF, nato in origine come un reality basato sulla chiusura nella casa per diversi giorni, è diventato oggi paragonabile ad un “albergo”. Questa è l’opinione diffusa che porta a criticare i continui movimenti degli inquilini attualmente molto più liberi delle prime edizioni.