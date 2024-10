Nel corso della puntata di ieri di Temptation Island c’è stato il falò di confronto di Valerio e Diandra. I due avevano deciso di partecipare al reality show per cercare di capire se il loro rapporto potesse andare avanti scendendo a dei compromessi, oppure no. Ebbene, stando a quanto emerso dalla messa in onda di ieri, pare che tra di loro non sia stato trovato il punto d’incontro. In queste ore, però, sul web è trapelata una segnalazione che riguarda Valerio.

Valerio lascia Diandra a Temptation Island e spunta una segnalazione

Valerio e Diandra hanno scelto di uscire separati da Temptation Island. Al falò di confronto, richiesto da lui, il ragazzo si è mostrato alquanto freddo nei riguardi della sua fidanzata. Una volta appreso che lei non avrebbe lasciato il suo lavoro e la sua vita a Roma per seguirlo a Brindisi dai suoi genitori, l’uomo ha preferito troncare la relazione. Diandra, per contro, è apparsa piuttosto provata, sta di fatto che è scoppiata anche in lacrime diverse volte.

Ad ogni modo, tra di loro pare non ci sia stato nulla da fare e il pubblico ha iniziato a mormorare. Sul web, infatti, in tanti hanno iniziato a scagliarsi contro Valerio accusandolo di non essere più innamorato della sua compagna. In caso contrario, infatti, non l’avrebbe lasciata in quel modo. Ebbene, sulla faccenda è intervenuto anche Amedeo Venza, il quale ha riportato una segnalazione ricevuta in queste ore. Persone vicine a Valerio, infatti, hanno confermato quella che è l’opinione generale.

Cosa c’è sotto la rottura tra Diandra e Valerio: c’entra la famiglia

Entrando un po’ più nello specifico della segnalazione, pare che Valerio non abbia fatto assolutamente nulla nell’ultimo periodo per cercare di salvaguardare la relazione con Diandra. Lui sarebbe super legato alla sua famiglia, al punto da anteporre i bisogni dei suoi genitori a quelli della sua compagna. Proprio in virtù di questo, avrebbe preso la decisione improvvisa di lasciare Roma per tornare a Brindisi.

L’opinione delle persone a lui vicine, dunque, dimostrerebbe che l’uomo non fosse più innamorato della sua fidanzata, pertanto, abbia colto la palla al balzo della partecipazione a Temptation Island per interrompere definitivamente la relazione. Ad ogni modo, il reality show non è ancora giunto al termine, pertanto, fino alla fine del programma potrebbero ancora esserci degli aggiornamenti e dei colpi di scena per loro.