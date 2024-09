Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato il tanto atteso ritorno di Mario Cusitore nel parterre del Trono Over. Il cavaliere è stato accolto di buon grado dagli opinionisti, cosa alquanto inaspettata considerando il modo in cui era andato via. Non sono mancate, però, delle discussioni, ma non solo. Durante la puntata si è parlato anche di tanto altro.

Mario Cusitore torna a Uomini e Donne: gli opinionisti lo spiazzano

Mario Cusitore ha cambiato idea ed ha deciso di tornare a Uomini e Donne come sponente del Trono Over. Il ragazzo, dopo essere stato presentato da Maria De Filippi, si è accomodato al centro dello studio ed ha dato luogo ad una presentazione, anche se tutti già lo conoscono. Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono detti favorevoli al suo ritorno, cosa che ha spiazzato un po’ tutti in quanto specie Tina l’ha sempre criticato.

L’opinionista ha chiarito di trovare Mario diverso, pertanto, si augura di vederlo mettersi in gioco in una nuova veste. Nel parterre, però, c’è chi non ha apprezzato la cosa. Un cavaliere, infatti, ha attaccato Mario, tuttavia, è stato subito stroncato dagli opinionisti, i quali hanno detto che solo gli stolti non cambiano idea. Alla fine, poi, Mario ha chiesto di ballare con Cristina Tenuta, che ha accettato ma in “amicizia”.

Mario è tornato a #UominieDonne come cavaliere del parterre! pic.twitter.com/dEvcpbCQhR — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 30, 2024

Sabrina viene presa di mira a UeD

Restando sempre in tema di Trono Over, poi, la conduttrice ha fatto accomodare al centro dello studio Gabriele, Sabrina e Ida. L’uomo è uscito con entrambe le donne, ma con la napoletana pare siano sorti dei problemi, sta di fatto che i due hanno avuto delle incomprensioni, che sono state affrontate anche in studio. In merito all’uscita con Sabrina, invece, i due si sono trovati bene, lui ha ammesso di aver avuto un approccio fisico con la dama, tuttavia, ha affermato che non gli sia scattato quel qualcosa in più.

Malgrado questo, Sabrina ha palesato la volontà di dargli l’esclusiva. Le sue parole hanno generato un certo sgomento. Tina Cipollari, infatti, si è scagliata contro la donna dicendole di essere ridicola a dichiararsi così ad un uomo che, in realtà, ha manifestato la volontà di conoscere anche altre donne. La polemica è durata a lungo, con Maria che ha provato in tutti i modi a fare da mediatrice tra Gabriele e Sabrina, nella speranza di aprire gli occhi alla donna, senza riuscirci. La donna, infatti, ha ribadito di non avere voglia di uscire con altre persone.