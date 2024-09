A tenere banco in queste prime settimane di messa in onda del Grande Fratello è, soprattutto, l’avvicinamento tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Su di loro sono trapelate diverse indiscrezioni, come ad esempio quella secondo cui lui starebbe solo usando Helena per far ingelosire Shaila Gatta. In queste ore, però, ad animare ulteriormente la situazione ci ha pensato un’amica della Prestes, la quale ha fatto delle insinuazioni piuttosto pesanti sul concorrente del GF.

Accuse contro Lorenzo Spolverato del GF: un’amica di Helena Prestes sbotta

Helena Prestes e Lorenzo Spolverato sembrano essere sempre più vicini e affini nella casa del Grande Fratello. Nel corso del daytime andato in onda questa mattina, infatti, i due hanno palesato il reciproco interesse e la voglia di continuare la conoscenza anche al di fuori della casa. Queste parole, pronunciate principalmente da Lorenzo, sembrano lasciar presagire che tra di loro stia per nascere qualcosa di importante, ma sarà davvero così?

Ad insinuare dei dubbi sulla faccenda è stata Nikita Pelizon, ex concorrente del GF, nonché vincitrice della sua edizione, che è molto amica di Helena. La giovane è intervenuta mediante un commento sui social in cui ha dichiarato che la sua amica sia molto istintiva e passionale, pertanto, tende a gettarsi a capofitto nelle relazioni, senza pensare troppo a chi ha di fronte. Per contro, invece, Lorenzo non gliela racconterebbe affatto giusta. A suo avviso, infatti, il ragazzo starebbe usando Helena solamente per stare il più possibile sotto i riflettori.

Nikita Pelizon tornerà al Grande Fratello per un confronto? I problemi con Mediaset

Nel corso del suo sfogo, Nikita Pelizon ha provato a mettere in guardia la sua amica Helena Prestes, nella speranza che apra gli occhi nei riguardi di Lorenzo Spolverato. Ad ogni modo, c’è da dire che la modella non può venire a conoscenza dell’avvertimento della sua amica, a meno che gli autori del GF non decidano di mostrarle tale contenuto.

Quella di Nikita, dunque, potrebbe anche essere una trovata per cercare di ottenere un po’ di visibilità e, perché no, magari tornare al Grande Fratello per un confronto con i due concorrenti. Ricordiamo, però, che coloro che hanno partecipato a quella edizione del GF sono stati banniati da Mediaset, sta di fatto che, una volta terminato il programma, non sono stati chiamati in nessun’altra trasmissione della rete per rilasciare interviste. Dunque, cosa accadrà stavolta? Per Nikita ci sarà un’eccezione, oppure il suo intervento andrà perso nel vuoto?