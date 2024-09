Nella casa del Grande Fratello stanno nascendo alcune tensioni e malcontenti tra i concorrenti. Come sempre, a causare dissapori sono le nomination. Adesso il reality show sta entrando nel vivo, in quanto anche le votazioni iniziano a diventare importanti poiché finalizzate all’eliminazione dei propri compagni d0avventura. Durante la scorsa puntata del GF, tra i candidati alla prima eliminazione c’è anche Iago Garcia. Quest’ultimo non ha accolto di buon grado la cosa, ma non tanto per le nomination ricevute quanto, piuttosto, per il fatto che, chi ha fatto il suo nome, non ha avuto la premura di affrontarlo e di spiegarli le motivazioni.

Lo sfogo di Iago Garcia contro alcuni concorrenti del GF: per quale motivo

In queste ore Iago Garcia ha avuto uno sfogo con alcuni compagni d’avventura nella casa del Grande Fratello. L’attore si serie spagnole ha scoperto di essere stato nominato da alcune persone, tuttavia, solamente una di loro ha avuto il coraggio e la decenza di andare da lui per parlargli, ovvero, Helena Prestes.

Nel corso di uno sfogo con alcune coinquiline, infatti, Iago ha ammesso di essere rimasto piacevolmente colpito dalla compagna d’avventura, con cui ha avuto un confronto costruttivo e interessante. Tuttavia, il protagonista si aspettava di ricevere lo stesso trattamento anche dalle altre persone che lo hanno mandato al televoto, ma così non è stato.

Stasera confronto diretto tra Iago e i suoi “rivali”?

Le parole di Iago sono state riferite soprattutto a Luca Giglipli, Lorenzo Spolverato e Ilaria Clemente. Queste tre persone, oltre a Helena, lo hanno nominato, ma non si sono degnate di confrontarsi con lui. Per tale motivo, Garcia ha ammesso di non essere rimasto felice della cosa, al punto da accusare i compagni d’avventura di essere poco chiari in questa esperienza. Le sue interlocutrici lo hanno ascoltato con attenzione ed hanno compreso il suo sfogo, anche se non si sono sbilanciate più di tanto con i commenti. Non resta che attendere la puntata del GF di questa sera per vedere se ci saranno dei confronti.