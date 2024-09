Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 27 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 27 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, è innegabile che ti trovi in un periodo di intenso sforzo. Stai passando attraverso una vera e propria rivoluzione personale, non esitando a “potare” ciò che non serve più nella tua vita. In qualche occasione potrebbe essere necessario anche fare economia di affetti. La pazienza sarà la tua migliore alleata, in particolar modo se hai affrontato recentemente delle difficoltà. Tuttavia, posso prevedere che riuscirai a realizzare qualcosa di significativo entro la fine della settimana.

Oroscopo del Toro

Toro, ti sentirai messo alla prova per quanto riguarda la tua pazienza. Questo giorno sembra essere in netto contrasto con le recenti due belle giornate che hai vissuto. Potrebbe esserci una certa tensione nel lavoro, forse esiste una persona che entra in conflitto con te, o viceversa. Sta a te, quindi, scegliere le parole con cura e saggezza.

Oroscopo dei Gemelli

Il segno dei Gemelli registra un clima più tranquillo rispetto ai giorni trascorsi, evitando scontri o disaccordi. C’è tuttavia una leggera tensione nell’aria, dovuta principalmente all’incomprensione delle tue idee da parte di coloro che ti circondano. Un particolare avvertimento si applica alla sfera lavorativa.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, siete visibilmente tesi e polemici, potrebbe anche esserci un pizzico di nervosismo. Questa è l’influenza che Marte nel vostro segno sta esercitando su di voi, generando una tensione che dovete cercare di gestire. Tuttavia, le stelle brillano in modo alquanto intrigante nella sfera amorosa. Di conseguenza, per coloro che desiderano intraprendere una nuova relazione o dare spazio a un sentimento, il momento risulta particolarmente favorevole.

Oroscopo del Leone

Caro Leone, se ritieni che una specifica condizione non ti stia offrendo più opportunità di crescita, è solo naturale che tu stia esplorando nuovi orizzonti e realtà differenti. A partire da giugno, ho notato che molti nati sotto il segno del Leone stanno facendo degli sforzi per migliorarsi o sono pronti a sfidare nuove situazioni, diverse da quelle passate. Dal lato affettivo, sembra che necessiti di più serenità.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, il tuo dovere è essere compiaciuto delle tue azioni. Non lasciarti influenzare dalle opinioni altrui, la valutazione delle persone non ha rilevanza. Se hai intrapreso un’azione e senti che sia stata necessaria e adeguata, sii deciso e non fare passi indietro. Hai due giorni favorevoli, domenica 29 e lunedì 30, dove potrai convincerti di ciò.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, sei il simbolo dell’unione, dell’amore, della collaborazione. Sei in grado di fare miracoli lavorativi se affiancato da un partner di lavoro degno di fiducia. Attualmente, stai cercando di riaccendere una relazione passata, ma c’è qualcuno che non vede di buon occhio questa tua decisione.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, sembra che tu stia entrando in un periodo favorevole per riprendere in considerazione dei progetti importanti. È il momento di mettersi in gioco! Questo periodo è caratterizzato da una Venere potente che indica possibilità di reciprocità nei sentimenti. Per coloro che non stanno attualmente cercando l’amore, c’è la possibilità di approfondire i legami familiari. Ricorda però, devi stare attento proprio per oggi ad un allineamento lunare non proprio favorevole, che potrebbe causare qualche tensione.

Oroscopo del Sagittario

Per il Sagittario, si prevede un periodo di profondi cambiamenti, sovente dettati dalle mani del Fato. Chi è inserito in un contesto aziendale dallo scorso anno potrebbe aver percepito un mancato riconoscimento del proprio valore, desiderando magari ottenere di più. Chi invece opera in autonomia, con Giove in contrapposizione, potrebbe essere alla ricerca di nuove opportunità e orizzonti. In tal caso, farebbe bene ad avvalersi della consulenza di un mentore, qualcuno che possa guidarlo nella realizzazione delle proprie idee.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, dopo aver fronteggiato l’opposizione della Luna, la giornata scorre più fluida. L’affetto ritenuto segreto non potrà rimanere tale a lungo; chi ha tentato di celare i propri sentimenti adesso sarà spinto a confessare l’inaspettato – “Sì, sono perdutamente innamorato”.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, molti attribuiscono a te un carattere polemico, ma in verità hai sempre la tendenza a nuotare contro la corrente. In questa giornata, influenzata da una Luna complicata, la tua irritazione potrebbe facilmente aumentare. Cerca di evitare contatti con individui che possiedono la capacità di alterare la tua tranquillità interiore.

Oroscopo dei Pesci

Per coloro nati sotto il segno dei Pesci, numerose stelle si allineano a vostro favore, compresa Venere. Recentemente, è emersa una circostanza peculiare in ambito familiare che richiedeva un confronto sulle questioni finanziarie. Ma non temete, lentamente ma inesorabilmente chiarezza si fa e il problema trova soluzione. A proposito di ambito lavorativo, segnalo l’arrivo di gratificanti riconoscimenti.

