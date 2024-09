Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 26 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 26 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Cari Ariete, non nego che la tensione sia presente ma l’opposizione di Venere è terminata, un dettaglio che trovo molto positivo. Ciò comporta un miglioramento nei rapporti d’amore e nelle relazioni in generale, arricchite da un qualcosa in più. Ho sempre detto che il 2024 è l’anno delle decisioni importanti, non per tutti, ma per molti potrebbe rappresentare il passaggio a convivenze, matrimoni o rilevanti cambiamenti di carriera. Proseguiamo con ottimismo.

Oroscopo del Toro

Sei del segno Toro e possiedi un notevole talento, quello di anticipare la strategia vincente e di saper affrontare con efficacia le difficoltà, soprattutto di natura pratica. Quindi, nel campo professionale ti trovi in una fase di ascesa. Riguardo all’amore, la situazione sembra essere più incerta, o forse stai ancora cercando di perdonare qualcuno o siamo in un periodo di esitazione.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, Giove continua a lavorare a vostro favore nel vostro segno, potrebbe di certo chiudere alcune vie ma aprirne delle completamente nuove. Credo che accettare sfide inaspettate non sarà poi così arduo nelle prossime settimane rispetto a prima, aspettatevi nuove opportunità intriganti.

Oroscopo del Cancro

Canceriani, in questo periodo i pianeti favorevoli vi promettono momenti felici per le relazioni sociali e i legami d’amicizia. Sarà un’occasione ideale per avvicinarvi a qualcuno che suscita il vostro interesse o per consolidare un legame esistente. Ottobre sarà un mese all’insegna dell’amore, come potrete constatare a breve.

Oroscopo del Leone

Il Leone può percepire un certo disagio, dato che ci sono individui che non rispettano le sue indicazioni. È noto che questo segno dello zodiaco ha un forte bisogno di riconoscimento e, attualmente, con le sue emozioni in uno stato di incertezza, dovrebbe procedere con cautela.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, le decisioni prese a partire dal mese di giugno stanno attualmente rispecchiando le loro conseguenze. Ora è giunto il momento di fare ordine e comprendere gli effetti che stanno avendo sulla tua vita. Un periodo di cambiamenti sta già avendo luogo, con un amore che sembra stare ritrovando la sua strada.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, con l’astro re Sole ad illuminare il tuo segno e il vivace Mercurio a stimolare la tua creatività, ogni pensiero luminoso deve essere valorizzato. Questa fase è favorevole all’amore. Nondimeno, avverti un forte bisogno di stabilità sia in campo economico che lavorativo.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, sarai la stella luminosa della settimana. La tua luce brillerà grazie a un favorevole influsso di Venere e, anticipando le stelle dell’anno prossimo, ti posso dire che avrai un ruolo importante in particolare tra venerdì e domenica. Tuttavia, sarà necessario mettere in ordine le questioni che al momento sembrano complicarsi.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, a seguito del turbamento degli ultimi periodi, è fondamentale delineare un nuovo itinerario esistenziale. Il transito di Giove in opposizione suggerisce che la strada non sia priva di ostacoli, che determinati pacti non si siano concretizzati e che siamo quasi al punto di dover ricominciare da capo.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, l’attuale influenza della luna in opposizione potrebbe generare qualche lieve disagio, specialmente se recentemente hai messo in moto nuovi progetti oppure sei in presenza di situazioni familiari problematiche. E’ d’importanza vitale trovare un nuovo bilanciamento. Ti invito a non cadere nelle provocazioni.

Oroscopo dell’Acquario

Per l’Acquario, il benefico Giove risplende favorevolmente, facilitando quindi l’andamento lavorativo. Anche se potresti avvertire il desiderio di ottenere qualcosa di più, ecco che l’orologio dell’universo ti concede il tempo necessario per riflettere. Dall’altro lato della tua vita, quella affettiva, emerge la necessità di una maggiore comprensione o forse soltanto di nuove emozioni stimolanti.

Oroscopo dei Pesci

Acquario, il firmamento è favorevole per grandi successi, grazie alla positività di Venere, Marte e Saturno. Ciò comporta nuovi sviluppi per te. Tuttavia, per la giornata di giovedì potrebbero farsi sentire delle tematiche legali, difficoltà riguardanti un accordo o un contratto che richiederà una soluzione immediata. Potrebbe anche esserci un debito non risolto. Fai tesoro della certezza però che gli astri ti sostengono nei giorni a venire.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.