In queste ore al Grande Fratello c’è stato un confronto molto intenso tra Mariavittoria Minghetti e Iago Garcia. Ancora una volta, al centro dell’attenzione c’è stato il tema delle nomination. Iago ha rivelato alla coinquilina che si aspettava di ricevere da lei la nomination. Le parole del coinquilino, però, hanno scatenato nella ragazza una reazione inaspettata.

Il confronto tra Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti al GF

Come era prevedibile, le nomination hanno subito generato sgomento all’interno della casa e hanno contribuito a generare le prime polemiche. A lasciarsi andare ad un confronto dai risvolti inaspettati sono stati Iago e Mariavittoria. Il primo ha dichiarato di aspettarsi la nomination della coinquilina, malgrado questo, però, non nutre risentimento nei suoi riguardi. In ogni caso, ci ha tenuto a farle un discorso.

Garcia ha spronato la compagna d’avventura ad andare oltre le apparenze e a vedere la sostanza delle persone che la circondano. In casa, ad esempio, dovrebbe osservare meglio i comportamenti dei coinquilini, in modo da prendere delle decisioni un po’ più consapevoli, non dettate solamente da una prima impressione che, nella maggior parte dei casi, può rivelarsi errata con il tempo.

Mariavittoria scoppia in lacrime dopo il confronto

Nel corso del confronto, poi, Iago ne ha approfittato per farsi conoscere meglio, sta di fatto che ha portato alla luce alcuni lati del suo carattere. In particolar modo, ha detto che lui nella vita ha imparato a costruire rapporti stabili poco alla volta, mediante un attento processo di conoscenza che, ovviamente, non si è basato sulle apparenze.

Le parole del coinquilino sono entrate così nel profondo del cuore di Mariavittoria al punto da spingerla a scoppiare in lacrime. La donna si è pentita del suo comportamento e si è scusata con il coinquilino. Quest’ultimo è apparso molto comprensivo nei suoi riguardi, sta di fatto che le ha detto di calmarsi e di non preoccuparsi in quanto ormai tra di loro fosse tutto chiarito. Iago, poi, ha concluso puntualizzando di essere rimasto molto più male per il comportamento di Amanda Lecciso, che si è dimostrata intima nei suoi riguardi, e poi lo ha nominato.