Oggi tornerà finalmente in onda Uomini e Donne, dopo la lunghissima pausa estiva. In tale occasione si parlerà sia di Trono Classico sia di Over e ci sarà la presentazione dei primi tre tronisti. Tra di loro c’è anche Francesc Sorrentino. Proprio in merito alla ragazza, prossimamente potrebbero esserci dei colpi di scena e a rivelarli è stato il suo ex Manuel Maura.

Le inaspettate parole di Manuel Maura sul trono di Francesca Sorrentino a UeD

Nel corso di una recente intervista, Manuel Maura è tornato a parlare del percorso della sua ex fidanzata a Uomini e Donne. La relazione tra i due si è conclusa da poco tempo, e pare siano rimasti degli strascichi importanti, sta di fatto che Francesca ha recentemente avuto anche un crollo importante nello studio del programma. Ad ogni modo, a preannunciare possibili colpi di scena è stato Manuel.

Il ragazzo, nel corso di un’intervista su Radio Radio, ha commentato la scelta della sua ex di salire sul trono di UeD e non ha escluso la possibilità di andare da lei a corteggiarla. Il protagonista ha specificato che, in passato, è capitato svariate volte che i due si siano lasciati, anche in maniera decisamente brusca, ma poi hanno fatto la pace. Ebbene potrebbe accadere questo anche adesso. Manuel ha rivelato che, nel caso in cui dovesse rendersi conto di non poter fare a meno di Francesca, non esiterà ad andare a corteggiarla.

Possibili colpi di scena a Uomini e Donne

Durante l’intervista, dunque, Manuel è stato decisamente chiaro e diretto nell’ammettere che non si farebbe alcun problema ad andare in un altro programma televisivo per riconquistare la sua ex. Inoltre, dalle sue parole si è evinta ancora la presenza di un sentimento tra i due.

Il giovane, infatti, ha ammesso che l’amore vero non può finire da un giorno all’altro. Che quindi tra i due ci siano ancora dei sentimenti importanti? Questo spiegherebbe il motivo per il quale Francesca in una scorsa registrazione di UeD ha avuto un crollo emotivo scoppiando in lacrime. Insomma, quando si tratta di Uomini e Donne i colpi di scena non sono mai abbastanza.