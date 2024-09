Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di questa nuova edizione del Grande Fratello. Il clima che attualmente si sta respirando nella casa è particolarmente sereno e disteso, vuoi perché non si è ancora entrati nel vivo, ma vuoi anche per la scelta del cast. I concorrenti di quest’anno, infatti, stanno piacendo molto al pubblico da casa, che sui social non ha risparmiato i complimenti e i confronti con le due passate edizioni. Sulla faccenda si è sbilanciata anche Beatrice Luzzi, new entri di quest’anno. Ecco cosa ha rivelato l’opinionista in merito al cast.

Le parole di Beatrice Luzzi sul cast di questa edizione del GF

Il cast scelto per questa edizione del Grande Fratello sembra essere eterogeneo, intrigante ma, soprattutto, genuino, almeno in buona parte. Queste sono tutte caratteristiche che un po’ sono mancate negli ultimi anni, ragion per cui si respira tanta leggerezza e spensieratezza, almeno in questa prima fase. A commentare la situazione è stata anche la nuova opinionista Beatrice Luzzi.

Durante un dietro le quinte del GF, la donna è stata raggiunta dai microfoni dello staff ed ha manifestato quella che è la sua opinione, almeno fino a questo momento. La donna ha ammesso di essere molto contenta di aver preso parte a questa avventura, in quanto si sta divertendo moltissimo in studio con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici a commentare le varie dinamiche. Inoltre, la donna si è anche voluta complimentare con il cast scelto, che si sta rivelando davvero interessante e spontaneo.

La stoccata di Beatrice al cast dello scorso anno del Grande Fratello

Nel corso di questa breve intervista, Beatrice Luzzi si è lasciata scappare un confronto con i concorrenti scelti durante lo scorso anno, quando anche lei era nella casa. Ebbene, a tal proposito, l’opinionista ha ammesso di essere un po’ invidiosa del cast di quest’anno. Molto probabilmente, alla donna avrebbe fatto molto più piacere essere annoverata in un cast del genere, rispetto a quello dello scorso anno. Tutti i telespettatori, infatti, ricorderanno le tante discussioni di cui si è resa protagonista l’attrice a causa degli attriti con gli altri coinquilini.

In effetti, anche il pubblico da casa sembra essere particolarmente colpito dal modo in cui si stanno comportando i concorrenti. Sui social si sprecano complimenti e commenti volti ad evidenziare come quest’anno i vari protagonisti sembrano aver instaurato un clima conviviale e “di casa” all’interno dell’abitazione. Ad ogni modo, siamo ancora agli inizi, quindi, per avere un quadro più preciso è necessario attendere un po’ di tempo.