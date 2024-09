Tra le coppie maggiormente discusse nel corso della puntata di ieri di Temptation Island c’è stata, sicuramente, quella formata da Sara e Fabio. I due hanno lasciato il programma a seguito della richiesta di falò di confronto anticipato da parte della ragazza. Quest’ultima, però, ha lasciato tutti spiazzati nel momento in cui ha deciso di perdonare il palese tradimento del suo compagno. Sul web, allora, hanno iniziato a sorgere dei dubbi che, in realtà, fosse tutto alquanto finto.

Il confronto assurdo tra Sara e Fabio a Temptation Island

Durante la puntata di ieri di Temptation Island, Fabio ha confessato di aver tradito la sua compagna Sara poco prima di entrare nel cast del reality show. Il giovane ha fatto questa confessione ai suoi compagni d’avventura e, ovviamente, Sara ha appreso tutto. Dopo di ciò, la giovane ha, giustamente, preteso il falò di confronto. Fabio, però, in un primo momento si è mostrato contrariato, in quanto non si era reso conto delle ragioni che avessero spinto la ragazza ad agire in questo modo. Messo dinanzi la realtà del fatto, non ha potuto evitare di accettare il confronto.

Una volta faccia a faccia, Sara ha iniziato ad inveire contro il suo fidanzato, richiedendo anche l’intervento di Filippo Bisciglia, che si è dovuto alzare dalla sua postazione per fermare la ragazza ed evitare che il confronto degenerasse. Insomma, tutto sembrava lasciar presagire una rottura drastica e definitiva, ma così non è stato. Al termine del confronto, malgrado Fabio non si sia mostrato particolarmente pentito per il suo comportamento, la ragazza ha deciso di uscire dal programma con lui. I due, però, non si sono né abbracciati, né baciati, ma sono usciti distanti.

Le polemiche sorte sul web contro la coppia

Il comportamento assunto dai due giovani ha generato un certo sgomento sul web. Sui social hanno iniziato a diffondersi commenti dispregiativi contro di loro e contro il loro modo di fare. In tanti hanno anche insinuato un dubbio, ovvero, che tutto fosse finto. Risulta alquanto assurdo, infatti, che Fabio abbia confessato il tradimento credendo che la produzione non le avrebbe mostrato il filmato.

Inoltre, anche Sara ha dato dimostrazione di essere una ragazza priva di amor proprio e dignità, in quanto ha deciso di soprassedere a ben due tradimenti da parte del suo compagno, senza battere ciglio. Ad ogni modo, al momento i diretti interessati non sono intervenuti sulla faccenda, e sul web non sono neppure trapelate segnalazioni circa l’epilogo di questa storia assurda. I due staranno ancora insieme dopo la fine delle registrazioni oppure no?