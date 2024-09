Deborah Lettieri, celebre come Gloria di Parma nel famoso night club parigino Crazy Horse, debutta in televisione come docente di danza nel popolare talent show Amici 24. Non si tratta della prima apparizione sotto i riflettori per Lettieri, che si propone come nuovo riferimento per i giovani danzatori in cerca di affermazione. Nota per l’attenzione minuziosa alla forma fisica e la rigida selezione delle ballerine nel suo precedente impiego, Lettieri porta con sé un metodo unico che promette di rivoluzionare l’atmosfera dello show.

Le aspettative sono alle stelle: quale svolta prenderà l’inedita avventura televisiva di Lettieri?

Arriva Deborah Lettieri nel cast docenti di Amici: nuovo ruolo per l’ex ‘Gloria di Parma’

Nota al grande pubblico come Gloria di Parma nell’ambiente del rinomato Crazy Horse parigino, Deborah Lettieri è pronta a far parlare di sé nel contesto di Amici in una veste del tutto nuova. Dopo l’addio di Raimondo Todaro, Lettieri è chiamata a occupare il ruolo vacante di docente di danza nel famoso talent show.

Per Deborah Lettieri non si tratta di un debutto nel panorama dei talent show italiani. Ha infatti fatto parte della giuria della seconda edizione di Dance Dance Dance, il talent di Fox Life. Al suo arrivo, il giudice Luca Tommassini la accolse dicendo: “Finalmente è arrivata qualcuno più severo di me“.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Essere fisicamente in forma è essenziale per entrare nel Crazy Horse, come Lettieri stessa ha spiegato in un’intervista rilasciata a Panorama. Il noto locale focalizza le sue esibizioni su donne che sembrano identiche tra loro, ciò implica rispettare specifiche misurazioni fisiche, incluse l’altezza, che deve essere tra 1,68 e 1,73 metri, e precise distanze da osservare: 21 cm tra un seno e l’altro, e 13 tra l’ombelico e il pube. Infine, i glutei devono ricordare il simbolo dell’infinito, rappresentato da un otto capovolto.

Con l’ingresso di Deborah Lettieri, è prevista un’evoluzione nell’atmosfera del programma di Amici, con l’ipotesi di interessanti scenari con Celentano.