Anche quest’anno Cristina Tenuta fa parte del cast di Uomini e Donne. La protagonista si sta già dando parecchio da fare, sta di fatto che ha puntato Mario Cusitore, recentemente tornato nel parterre. Ad ogni modo, il pubblico da casa è abituato a vedere una donna molto determinata, battagliera e spesso pungente, ma non tutti sanno che Cristina ha anche delle fragilità. Nel corso di un’intervista, la donna ha fatto delle confessioni inedite.

Due importanti drammi vissuti da Cristina Tenuta nella sua vita privata

In un’intervista rilasciata per Uomini e Donne Magazine, Cristina Tenuta ha raccontato alcuni retroscena in merito alla sua famiglia e ad alcune sofferenze vissute. In particolar modo, la giovane si è soffermata su un dramma che ha vissuto quando aveva quasi 30 anni. La sua adorata mamma, infatti, è venuta a mancare, mettendola a dura prova. Di punto in bianco, infatti, si è trovata a non essere più “figlia”, ma solo madre.

Tuttavia, è stato proprio grazie alla presenza di sua figlia che Cristina è riuscita a farsi forza e ad andare avanti. Dopo quell’evento, poi, la donna si è riavvicinata a suo padre, con cui non aveva un grande rapporto. Negli ultimi anni, però, la situazione si è complicata anche con lui, in quanto all’uomo è stato diagnosticato l’Alzheimer. La donna ha ammesso che stare accanto ad una persona così sia una cosa piuttosto complicata.

Che interventi estetici ha fatto la dama di Uomini e Donne e quali critiche non tollera

Nel corso di questa intervista, però, Cristina si è soffermata anche su argomenti più leggeri, come ad esempio i ritocchini estetici a cui si è sottoposta. Molto spesso la dama è stata accusata di aver cambiato drasticamente connotati a causa della chirurgia plastica, ma come stanno davvero le cose? Ebbene, la Tenuta ha ammesso di essere ricorsa solo a delle punture per aumentare il volume delle sue labbra. Inoltre, di tanto in tanto fa anche delle iniezioni di buostimolazione al viso per conservare la sua pelle giovane e fresca.

Oltre che prendersi cura del suo aspetto esteriore, però, Cristina cura molto anche la sua anima, in quanto crede che stare bene con se stessi venga ancor prima di tutto il resto. La donna, inoltre, è spesso oggetto di insulti da parte del pubblico di Uomini e Donne per i suoi modi di fare. Molte critiche le scivolano addosso, mentre altre l’hanno segnata particolarmente. Quello che non ha mai digerito sono le critiche inerenti la sua presunta invidia nei confronti di altre persone. Anche quando le dicono di “tirarsela” Cristina rimane sempre molto male in quanto non si rispecchia affatto in queste definizioni.