La diciannovesima edizione di ‘Ballando con le Stelle‘ è in arrivo sul piccolo schermo con tredici celebrità pronte a far danzare il palco del celebre talent show di Rai1. Le personalità sono state accuratamente selezionate da Milly Carlucci e l’annuncio è atteso per sabato 28 settembre 2024. Le star provengono dal mondo dello sport, della televisione, della musica e del cinema e includono nomi di spicco come Federica Pellegrini, Francesco Paolantoni, i Cugini di Campagna e Nina Zilli. Cosa riserveranno le piste di danza quest’anno?

Cast di Ballando con le Stelle 2024: concorrenti e giuria

Sono state svelate le tredici personalità selezionate per la diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, un evento tanto atteso da Milly Carlucci. Il programma prenderà il via sabato 28 settembre 2024 su Rai1. La competizione è aperta a cinque donne e sette uomini, pronti a dimostrare le loro abilità sul palco e ad affrontare il rigore della giuria.

Il cast di Ballando con le Stelle 2024 comprende l’ex velina Federica Nargi e il comico Francesco Paolantoni. Dal mondo della musica, i Cugini di Campagna e Nina Zilli porteranno le loro note. Dallo sport, ci saranno Federica Pellegrini e Tommaso Marini, fresco campione olimpico di fioretto.

Il cast include anche personaggi noti del mondo televisivo e cinematografico italiano. Massimiliano Ossini, conduttore di Unomattina, si esibirà in coppia con Veera Kinnunen. Alan Friedman, noto giornalista economico, sarà anche sulla pista di danza. Altro talento da tenere d’occhio sono i conduttori e attori Luca Barbareschi e Bianca Guaccero, l’opinionista e produttrice televisiva Sonia Bruganelli e Furkan Palali, noto per il suo ruolo in Terra Amara.

Anna Lou Castoldi, figlia delle star Morgan e Asia Argento, è un altro nome di spicco nel cast, noto per la sua esperienza come attrice. Ogni concorrente sarà affiancato da un tutor del talent show di Rai1, inclusi sei nuovi ingressi nel team dei maestri.

La giuria, composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, è pronta a tornare per una nuova edizione.