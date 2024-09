Ida Platano è stata presa nuovamente di mira sul web. La donna ha recentemente pubblicato dei video alquanto criptici in cui ha tirato in ballo Uomini e Donne e Maria De Filippi. Proprio in tale clip, però, alcune persone, invece che soffermarsi sui contenuti, si sono soffermate su un dettaglio in particolare, ovvero, il suo abbigliamento particolarmente succinto. Ecco cosa è successo.

Il web contro Ida Platano per il suo abbigliamento succinto

Tra le sue Instagram Stories Ida Platano si è mostrata nella sua quotidianità mentre era in giro per la città a fare delle commissioni. Per l’occasione, la donna ha indossato una maglia senza reggiseno al di sotto. Ebbene, questo dettaglio è stato notato dagli utenti del web che, infatti, non hanno esitato a farglielo notare anche in maniera piuttosto pungente e sarcastica.

Tra i vari commenti, però, ne sono emersi alcuni decisamente sgradevoli contenenti degli insulti. In particolar modo, c’è chi ha accusato la donna di uscire di casa sempre svestita, altri invece le hanno detto di coprirsi in quanto è una madre e suo figlio sicuramente si vergogna di lei. Ida ha deciso di rispondere e lo ha fatto in maniera decisamente provocatoria.

La replica provocatoria della dama di UeD

Sempre attraverso il suo profilo Instagram, Ida ha pubblicato solo alcuni dei commenti negativi che ha ricevuto al di sotto di uno dei suoi ultimi video in merito al suo abbigliamento. Successivamente, poi, è scoppiata a ridere ed ha continuato a mostrarsi con indumenti indossati rigorosamente senza reggiseno. A tal proposito, ha aggiunto di non avere alcuna intenzione di coprirsi.

Nelle ore a seguire, poi, come se non bastasse, la donna si è mostrata in tenuta per andare a dormire e, in tale circostanza, si è mostrata direttamente in reggiseno. A tal proposito, ha detto di indossare tale capo solamente per andare a letto. La sua, ovviamente, è stata una provocazione bella e buona che, molto probabilmente, avrà finito per fomentare ulteriormente l0odio social nei suoi riguardi.