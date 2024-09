Beatrice Luzzi è la nuova opinionista del Grande Fratello, come annunciato in questi giorni, e ricoprirà questo ruolo al fianco di Cesara Buonamici. Questo ruolo, però, sembrava essere stato conteso fino all’ultimo momento tra l’attrice e Perla Vatiero, la quale sarebbe stata fatta fuori all’ultimo momento per delle ragioni ben precise. A distanza di un po’ di giorni dalla diffusione di queste notizie, è stata la diretta interessata ad intervenire ed a svelare come siano andate realmente le cose.

Perla Vatiero svela se era davvero in lizza per fare l’opinionista del GF

Perla Vatiero ha aperto una box di domande in cui ha risposto alle curiosità di alcuni utenti di Instagram. Tra i tanti quesiti, ovviamente, non sono mancati riferimenti alla sua ipotetica partecipazione al GF in qualità di opinionista. A tal riguardo, la ragazza ha esordito dicendo di essere lusingata che tante persone abbiano avuto delle aspettative così alte nei suoi riguardi ma, in realtà, lei non sarebbe mai stata in lizza per questo ruolo.

Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che per svolgere il ruolo di opinionista è necessario avere un’esperienza televisiva alle spalle importante, cosa che invece lei non ha. Perla ha detto di essere sul piccolo schermo da circa un anno, pertanto, non ha maturato le competenze adatte per poter svolgere questa tipologia di lavoro.

Il chiarimento sulla rottura con Mirko Brunetti

Il concetto di base è assolutamente vero, ma opinabile. In passato, infatti, è capitato di vedere protagonisti uscenti dal GF intraprendere la carriera di opinionisti pur senza avere alcuna esperienza, basti pensare a quanto accaduto a Tommaso Zorzi che, dopo aver vinto il Grande Fratello, fu scelto come opinionista dell’Isola dei Famosi.

Ad ogni modo, una volta chiarito questo aspetto, Perla si è voluta soffermare anche su di un’altra cosa, ovvero, le voci circolate in merito alle possibili cause della rottura con Mirko Brunetti. Secondo alcune indiscrezioni sembrava che tra i due si fossero intromessi dei familiari mettendo zizania e facendo in modo che i due si allontanassero. Ebbene, la Vatiero ha specificato che si tratta solo di fake news, in quanto lei e Mirko si sono lasciati per motivi interni alla coppia che non intendono divulgare.