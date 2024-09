Ciò che si vociferava da tempo, e che in molti si auspicavano, si sta per avverar. Stando a quanto rivelato da TV Blog, infatti, Beatrice Luzzi sarà la nuova opinionista del Grande Fratello. La donna, dunque, affiancherà Cesara Buonamici nel ruolo di commentare le varie dinamiche che si verificheranno nella casa.

Il nuovo ingaggio da opinionista di Beatrice Luzzi al Grande Fratello

Da quando Beatrice Luzzi è approdata al Grande Fratello, ha da subito riscosso un grande successo tra i telespettatori. Molte persone hanno apprezzato i suoi modi di fare schietti e pungenti. Proprio per questo, la donna è sempre stata considerata la vincitrice morale della scorsa edizione del GF.

Una volta terminato il reality show, in tanti speravano di vedere Beatrice nel ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi, che poi è partita subito dopo la fine del programma. Questo, però, non è avvenuto, anche perché la distanza temporale tra i due eventi era davvero troppo poca. Adesso, però, pare che la donna sia pronta a cimentarsi in questo nuovo incarico.

Perla Vatiero scartata all’ultimo momento? Cosa è emerso

Alfonso Signorini, dunque, ha scelto di tornare un po’ alle origini, ripristinando le doppie opinioniste. Beatrice Luzzi, infatti, affiancherà Cesare Buonamici. Questo dovrebbe servire anche a creare nuove dinamiche e confronti anche all’interno dello studio, come accaduto in passato, tutte cose che tanto piacciono ai telespettatori del reality show.

Oltre a questa notizia, però, Alessandro Rosica ha aggiunto anche un’altra indiscrezione. Nello specifico, ha detto che anche Perla Vatiero fosse in lizza per il ruolo di opinionista del programma. La giovane, però, sarebbe stata scartata all’ultimo momento a causa del suo manager, che ultimamente si sta trovando in balia di diversi eventi incresciosi e accuse. Proprio a causa sua sembrerebbe che la Vatiero non riesca più ad ottenere alcun ingaggio in televisione.