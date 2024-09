Ieri è stata presentata la quarta tronista di Uomini e Donne, ovvero, Martina De Ioannon. La notizia ha generato un certo sgomento sul web, ma non solo. Anche da parte degli ex protagonisti di Temptation Island non sono mancati i commenti. Molti sono stati favorevoli e a supporto della giovane, mentre altri decisamente meno. Ecco cosa è successo.

La reazione degli ex di Temptation Island alla salita sul trono di UeD di Martina De Ioannon

Tra tutte le ex protagoniste di Temptation Island, Maria De Filippi ha deciso di puntare su Martina De Ioannon per il trono di Uomini e Donne. La ragazza è certamente spigliata e senza peli sulla lingua, pertanto, un personaggio perfettamente in linea con la tipologia di ruolo che deve ricoprire. In ogni caso, questa decisione ha generato un po’ di caos sul web.

La maggior parte delle sue ex compagne d’avventura nel reality show hanno pubblicato sui social il suo video di presentazione e le hanno fatto i migliori in bocca al lupo. Tra di questi spunta il messaggio di Alessia Pascarella, la quale non ha esitato a lanciare anche qualche stoccata. La donna, dopo essersi complimentata con l’amica, ha detto che, purtroppo, in giro ci sono tante persone che vorrebbero trovarsi al suo posto, pertanto, sputano veleno, invidia e gelosia. Gli utenti del web hanno subito pensato che questi riferimenti potrebbero essere legati a Siria Pingo.

Siria Pingo ignora Martina, mentre Lino Giuliano spiazza tutti

In effetti, Siria Pingo è stata l’unica delle ex fidanzate di Temptation Island a non pubblicare alcun contenuto dedicato a Martina e all’inizio di questa nuova avventura. Questo, alla luce delle recenti indiscrezioni trapelate sul web, sembra essere motivato da alcune liti che ci sarebbero state tra le ragazze. Siria, infatti, pare abbia raccontato di non essere molto considerata nella chat di gruppo delle ragazze. Dopo la diffusione di questa notizia, le altre avrebbero provveduto a cancellarla dal gruppo, favorendo le tensioni.

Questo, dunque, potrebbe essere il motivo celato dietro il presunto malcontento di Siria e l’assenza di contenuti dedicati a Martina e alla sua nuova avventura. Come se non bastasse, poi, a colpire è stato anche un gesto di Lino Giuliano. Quest’ultimo ha sempre criticato Martina, eppure, in questa circostanza, si è voluto congratulare con lei per il ruolo ottenuto. Secondo molti, questa potrebbe essere solo una ripicca nei riguardi di Raul Dumitras, con cui Lino non ha mai avuto una particolare intesa. Sarà davvero così?