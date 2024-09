Il cast di concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa della casa più spiata d’Italia quest’anno, ovvero, quella del Grande Fratello, è quasi al completo, almeno per quanto riguarda i “Vip”. I concorrenti famosi quest’anno sembrano scarseggiare più degli altri anni, cosa che ha generato non pochi malumori tra i telespettatori. Ad ogni modo, all’elenco di nomi trapelate, in queste ore, si è aggiunto anche l’ultimo protagonista popolare, anche se c’è un ma.

Ecco chi è l’ultimo concorrente Vip di questa edizione del Grande Fratello

L’ultimo concorrente Vip di questa edizione del Grande Fratello è Lorenzo Spolverato. Il giovane è nato nel 1996 ed è un attore e modello. In tanti, però, non lo conosceranno, sta di fatto che genera molta ilarità il fatto che sia stato definito un Vip. Ad ogni modo, al di là di questo, pare che ci siano dei dubbi sulla faccenda.

Davide Maggio, dopo aver fatto il nome di Lorenzo tra i concorrenti di questa edizione del GF, ha anche aggiunto che il protagonista pare abbia già fatto il video di presentazione, che dovrebbe andare in onda in occasione della prima puntata del reality show prevista per il 16 settembre. Tuttavia, sembra anche che il protagonista non abbia ancora firmato il contratto.

Nip più famosi dei Vip? Sul web è polemica

Questo, dunque, mette in dubbio la sua partecipazione al programma condotto da Alfonso Signorini che, fino all’ultimo momento, potrebbe dare luogo a dei colpi di scena. Il cast di Vip del GF, dunque, è al completo, dopo che sono stati svelati tutti i nomi degli altri partecipanti e anche quello del primo concorrente Nip, che per certi versi è più famoso dei Vip veri e propri. Dunque, non resta che attendere i prossimi giorni per vedere se ci saranno aggiornamenti a riguardo.