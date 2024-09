La prossima edizione del format televisivo Ballando con le Stelle presenterà interessanti novità nel cast. Il duo d’esperienza composto da Lucrezia Lando e Simone Casula, noti insegnanti della trasmissione, non saranno più membri del team dei maestri.

In particolare, Lando, che ha segnato la sua presenza sin dalla tredicesima edizione, ha condiviso sui social media la sua decisione di dedicarsi ad un nuovo progetto per l’anno seguente. Allo stesso modo, Casula ha annunciato la sua futura assenza, pur rimanendo legato al talent show. Essendo figure di riferimento nel programma di Rai1, la loro mancanza sarà sicuramente avvertita. Ma cosa ha motivato Lando e Casula a modificare il loro percorso?

Cambiamenti in vista per Ballando con le Stelle: addio a Lucrezia Lando e Simone Casula

La prossima edizione di Ballando con le Stelle, in programma per il 28 settembre 2024, dovrà fare i conti con la partenza di due insegnanti veterani: Lucrezia Lando e Simone Casula. Quest’ultimi hanno confermato l’addio al team dei maestri in gara con i VIP selezionati da Milly Carlucci, diffondendo la notizia attraverso i loro account social.

Lucrezia Lando ha scelto di abbandonare il cast del popolare programma, al quale ha partecipato dal 2013. Nel corso della sua permanenza, ha assaporato anche la vittoria dell’edizione del 2020, trionfando in coppia con Gilles Rocca. Al termine dell’ultima edizione, si è piazzata al terzo posto insieme a Lorenzo Tano, dal quale peraltro è nata una relazione amorosa. Lucrezia ha svelato la sua decisione ai fan così:

Quest’anno non farò parte del cast di Ballando con le Stelle. Ho deciso di prendermi quest’anno per concentrarmi e mettere tutta me stessa su un nuovo importantissimo progetto che vi condividerò nei prossimi giorni

In ogni caso, la celebre ballerina ha lasciato intuire la possibilità di un ritorno futuro, augurando il meglio a Milly Carlucci e al team del programma.

Simone Casula, che ha debuttato nella diciassettesima edizione, non farà parte dei maestri per la prossima stagione, decisione presa dalla produzione. Il danzatore ha condiviso la notizia dell’assenza con i suoi follower, esprimendone il suo dispiacere:

Ciao Amici, ho pensato di rendervi partecipi della mia futura assenza nella prossima edizione di Ballando, nel rispetto di chi mi ha seguito e regalato affetto nelle edizioni passate. Le motivazioni che mi sono state date sono semplicemente riguardanti la scelta del cast dei vip. Non nego di essere dispiaciuto, ma quest’anno non sarò in gara

Nonostante l’amarezza, Simone continuerà a far parte del corpo di ballo, presentandosi come ballerino per una notte. Ha voluto inoltre fare un caloroso in bocca al lupo a Milly, ai colleghi e ai nuovi partecipanti.