Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua stanno generando un certo clamore in questi giorni sul web. A scatenare i gossip è stata la loro partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia sfilando sul red carpet. In tale occasione, però, i due hanno dato luogo anche ad una scenetta che ha subito generato un certo sgomento sul web. Alessandro ha regalato a Roberta una scarpina rosa da neonato, cosa che ha subito spinto in tanti a credere che la donna sia incinta. Ma sarà davvero così? Pare che in realtà tutto sia frutto di un piano studiato ad hoc.

Ecco la presunta strategia di Roberta e Alessandro, c’entra Verissimo

Roberta e Alessandro hanno recentemente annunciato la loro volontà di mettere su famiglia durante un’ospitata a Uomini e Donne. Subito dopo questo annuncio, poi, sono seguiti una serie di eventi che hanno spinto i loro fan a credere che i due avessero qualche lieta comunicazione da fare. L’episodio della scarpina rosa accaduto sul red carpet di Venezia, poi, ha dato un’ulteriore conferma ai sostenitori di questa ipotesi.

L’influencer Amedeo Venza, però, ha raccolto la segnalazione di un utente che ha dichiarato di essere a conoscenza di notizie del tutto differenti. Pare, infatti, che Roberta e Alessandro abbiano deciso di messere su questa messinscena per generare un po’ di sgomento e per attirare l’attenzione pubblica, e quale migliore occasione se non quella di sfruttare il red carpet di Venezia? I due potrebbero essersi accordati con la produzione di Verissimo per dare luogo ad un’ospitata durante questo autunno in occasione della quale raccontare del loro desiderio di diventare genitori.

Gli avvistamenti nei negozi da sposa e per neonati parte del piano della Di Padua e Vicinanza?

Inoltre, i due di recente sono stati avvistati anche in un atelier di abiti da sposa e, successivamente, lui è apparso in un negozio che vende articoli per neonati. Questa sembrerebbe essere tutta una strategia per arrivare a Verissimo e raccontare dei momenti meravigliosi vissuti all’interno dell’atelier, che li avrebbe spinti a desiderare fortemente di avere un figlio.

Come se non bastasse, poi, pare che Alessandro abbia rivelato di desiderare una femminuccia che somigli in tutto e per tutto a Roberta, questo sarebbe il motivo celato dietro la scarpina rosa regalata a Venezia. In effetti, sembra assurdo che la Di Padua sia davvero incinta, in quanto durante la sua permanenza nella città dell’amore è stata immortalata più volte a bere alcolici, tra prosecco e aperitivi vari. Sarà, dunque, davvero tutta una montatura per generare un po’ di hype? Ormai sembra proprio di sì, altrimenti i due avrebbero risposto in maniera secca alla domanda di Fanpage in merito al senso della scenetta sul red carpet, invece si sono limitati a pronunciare un sonoro “No comment“.