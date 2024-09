Come ogni anno, sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia appaiono tanti personaggi famosi e degni nota, ma anche tanti volti che, in realtà, di famoso non hanno granché. Quest’anno, a finire nell’occhio del ciclone sono stati due ex protagonisti di Uomini e Donne, ovvero, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. La loro presenza all’evento, con tanto di foto da divi, ha fatto storcere il naso a parecchie persone.

Ecco come si sono presentati Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sul red carpet di Venezia

Anche Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno preso parte a questa edizione della Mostra del Cinema di Venezia. I due hanno documentato mediante le loro Instagram Stories questo lieto evento, conta tanto di foto e video. Inizialmente, i due si sono ripresi mentre erano sul taxi acquatico pronti per raggiungere il tanto agognato red carpet. Entrambi sono apparsi solari e raggianti per aver ottenuto questa grande opportunità e questo privilegio.

Successivamente, poi, i due si sono immortalati sul tappeto rosso. Roberta ha indossato un abito lungo di colore bianco, ricoperto di strass, con scollo omerale a manica lunga e un profondo spacco che lascia poco spazio all’immaginazione. Il tutto, poi, è stato arricchito da sandali argento e qualche piccolo gioiello. Alessandro, invece, ha optato per un completo total black caratterizzato da pantalone, giacca, camicia e papillon in tinta.

La reazione del web è stata lapidaria contro i due ex di Uomini e Donne

Nel corso della sfilata di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sul red carpet di Venezia, i due si sono prestati a qualche scatto da parte dei fotografi presenti assumendo pose da divi di Hollywood. Inoltre, i due hanno suggellato il tutto anche con un bacio passionale.

La loro presenza all’evento, ma anche i loro modi, hanno generato una certa ilarità sul web. Le immagini in questione sono state condivide da diversi influencer e pagine social al di sotto delle quali si sono sprecati commenti denigratori contro la coppia. In tanti li hanno accusati di essersi imbucati, in quanto è assurdo che qualcuno li abbia invitati semplicemente in virtù della loro apparizione a Uomini e Donne. Altri, invece, li hanno accusati di essere ridicoli e di aver contribuito a screditare l’evento che, in realtà, poco prima ha ospitato soggetti del calibro di George Clooney, Brad Pitt, Angelina Jolie e tanti altri. Al momento, i diretti interessati non hanno replicato alle accuse, in quanto sono ancora intenti a godersi la splendida Venezia. Non resta che attendere per vedere se lo faranno in seguito.