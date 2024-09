Durante la loro ospitata a Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno raccontato che la loro relazione stia procedendo a gonfie vele, ma non solo. I due hanno anche svelato di avere il desiderio di mettere su famiglia. Ebbene, che sia arrivato il momento? Sul web, infatti, in tanti stanno sospettando che la Di Padua sia incinta a causa di alcuni dettagli trapelati. Ecco cosa è emerso.

Segnalazione su Roberta e Alessandro: la Di Padua è incinta?

Roberta Di Padua è incinta? La donna ha manifestato la volontà di fare un figlio con Alessandro Vicinanza. Lei è già madre di un ragazzo, mentre lui no, pertanto, è molto probabile che presto provi la gioia di diventare genitore. A far nascere questo presentimento sono state alcune segnalazione provenute dai social.

Nello specifico, alcuni utenti del web hanno notato alcuni particolari in delle foto pubblicate dai due protagonisti sui social. A generare particolare sgomento è stato, soprattutto, il fatto che Alessandro sia stato beccato in un famoso negozio di abbigliamento a Salerno che vende principalmente articoli per neonati.

L’intervento della titolare del negozio per neonati e l’avvistamento in un negozio di abiti da sposa

Questo avvistamento ha subito spinto i fan a fantasticare con la mente ed immaginare che il giovane stesse acquistando qualcosa per il lieto evento. Successivamente, però, sulla faccenda è intervenuta una donna che ha dichiarato di essere la titolare del negozio. Quest’ultima ha rivelato che, in realtà, Alessandro si sia recato in tale negozio in compagnia di una sua cugina per fare un pensiero ad una persona cara. Naturalmente la verità la conoscono solo i diretti interessati, ma se i sospetti degli utenti del web dovessero rivelarsi fondati, non resta che gioire per la coppia.

Inoltre, i due sono apparsi anche in un negozio che vende abiti da sposa. Questo, dunque, ha spinto a credere che, molto probabilmente, Roberta e Alessandro stia pensando di convolare anche a nozze. Sarà davvero così? Al momento nessuno dei due ha proferito parola sulla faccenda. Non resta che attendere per vedere che succederà.