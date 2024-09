In tanti sono curiosi di sapere a chi sarà affidato il quarto trono di Uomini e Donne. Dopo la presentazione dei tre tronisti, infatti, ci si chiede se, anche questa volta, Maria De Filippi decida di offrire a Ida Platano l’opportunità di sedere di nuovo sulla tanto agognata poltrona rossa in modo da vedere se riuscirà a realizzare il suo sogno d0amore. Ad ogni modo, al di là di quello che sarà il destino della dama a Uomini e Donne, prossimamente ci sarà sicuramente un confronto tra la protagonista e Mario Cusitore. Ebbene, ecco quando potrebbe avvenire il tutto nel talk show.

Ecco quando dovrebbe avvenire il confronto tra Ida e Mario

Nella prima registrazione di Uomini e Donne, Mario Cusitore era rimasto piuttosto deluso dall’assenza di Ida Platano che, stando a quanto emerso dalle anticipazioni, pare che fosse dovuto a motivi di salute. In ogni caso, il ragazzo sperava di incontrarla per avere un faccia a faccia, probabilmente definitivo, con il quale si sarebbe deciso il destino tra di loro.

Ebbene, il tutto pare sia stati semplicemente rimandato e non annullato. Ida, infatti, sicuramente tornerà in studio per confrontarsi sia con i presenti, con la conduttrice e, ovviamente, con Mario. Il tutto dovrebbe avvenire nel corso della prossima registrazione, di cui è trapelata la data. Mercoledì 4 settembre i protagonisti del talk show pomeridiano torneranno in studio per la seconda registrazione della stagione. In tale occasione, dovrebbe esserci il tanto atteso confronto tra Ida e Mario.

Ida Platano “fugge” da Alessandro e Roberta?

Per quanto riguarda la messa in onda, invece, bisognerà attendere ancora un po’ di tempo. Il programma avrebbe dovuto riaprire i battenti lunedì 9 settembre, ma molto probabilmente slitterà di una settimana e comincerà il 16 settembre. Le prime tre puntate dovrebbero essere riferite alla prima registrazione, mentre le successive a quella che verrà effettuata dopodomani.

Intanto Ida continua ad essere meno attiva sui social. Il tutto potrebbe essere finalizzato a generare un po’ di curiosità per il suo ritorno a UeD. In merito all’assenza di cui si è resa protagonista nella scorsa registrazione, è probabile anche che la donna abbia deciso di non presenziare per evitare di incontrare Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, che tra l’altro potrebbero essere vicini ad un lieto annuncio. Sarà davvero così?