In occasione della ripartenza delle registrazioni di Uomini e Donne, in tanti si aspettavano di vedere anche Ida Platano nel parterre. Questo, ovviamente, anche in virtù del ritorno nel programma di Mario Cusitore. Questo, però, non è avvenuto, e dietro c’è una ragione ben precisa.

Perché Ida Platano era assente a Uomini e Donne

Ida Platano è stata assente nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne. In tanti sono rimasti basiti da questa decisione, specie dopo aver visto che Mario fosse presente. Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni riportare da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, pare che Cusitore si aspettasse di avere un confronto con la dama, dopo tutto quello che ha fatto per lei per cercare di riconquistarla nei mesi scorsi.

L’incontro, però, non c’è stato, ma pare che sia stato solamente rimandato di qualche giorno. Ida Platano, infatti, pare fosse assente a causa di alcuni problemi di salute. Il suo ritorno nel programma, però, sarebbe previsto eccome, anzi, alla donna dovrebbe anche essere offerta nuovamente la possibilità di salire sul trono per avere un’altra chance.

Ida assente anche dai social, possibili colpi di scena a UeD

Per quanto riguarda Mario Cusitore, il ragazzo dovrebbe rimanere nel programma tra gli esponenti del Trono Over, tuttavia, se Ida accetterà di tornare sul trono, non si escludono possibili colpi di scena tra i due. Insomma, si prospetta una stagione davvero scoppiettante.

In ogni caso, a generare un certo sgomento da parte degli utenti del web è anche il fatto che Ida si sia allontanata dai social, proprio in concomitanza della partenza delle registrazioni di UeD. La donna ha pubblicato una IG Storie circa 24 ore fa in cui era sul divano, piuttosto sfatta anche a causa del caldo. Poi è sparita, per ricomparire questa mattina con un’altra foto, sempre dal divano, in cui dà il buon giorno ai suoi fan. Insomma, a quanto pare, la donna realmente non è in forma. Non resta che attendere per vedere se darà degli aggiornamenti.