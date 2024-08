La storia d’amore tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sta procedendo a gonfie vele. A raccontarlo sono stati loro stessi anche nel corso della recente ospitata a Uomini e Donne durante la prima registrazione del programma. In queste ore sono emerse alcune indiscrezioni in merito a quello che i due pare abbiano rivelato in studio e, tra i vari annunci, ne hanno fatto uno davvero spiazzante.

Il grande passo di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza

L’amore tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza è nato all’interno degli studi di Uomini e Donne. Inizialmente, però, il cavaliere si era proiettato su Ida Platano, con cui era anche uscita dalla trasmissione. Interrotta questa storia, però, ha deciso di dare una chance a Roberta, con cui c’è sempre stata una grande intesa. Ebbene, tra i due è scoccato l’amore che, a quanto pare, va avanti a gonfie vele.

Durante la loro ospitata a Uomini e Donne, i due hanno raccontato di essere molto felici e in sintonia. Il loro è un rapporto maturo e consolidato, il quale è stato suggellato anche da un evento importante, ovvero, le presentazioni ufficiali tra Alessandro e il figlio di Roberta. Quest’ultima è sempre stata restia a far conoscere a suo figlio gli uomini che ha frequentato nella vita, proprio per evitare di esporlo a eventuali dolori o malcontenti. Stavolta, però, si è sentita di compiere questo passo poiché crede che con Alessandro sia una storia più che seria, ma non è tutto.

La coppia svela a Uomini e Donne di voler mettere su famiglia

Stando a quanto rivelato da alcune talpe presenti durante la registrazione in questione, che hanno riportato il tutto a Lorenzo Pugnaloni, pare proprio che la coppia abbia fatto anche un altro annuncio importante. Nello specifico, i due avrebbero detto di essere pronti a mettere su famiglia. Questo, dunque, vuol dire che Alessandro e Roberta hanno intenzione di avere un figlio tutto loro.

Se la Di Padua, dal canto suo, ha già provato la gioia di essere genitore, in quanto ha già un figlio che, ormai, ha 11 anni, per Vicinanza si tratterebbe della prima volta. Il ragazzo, in passato, ha ammesso di aver sempre voluto dei figli, anche se con il tempo si è un po’ allontanato da questo pensiero. A quanto pare, però, Roberta gli ha fatto riaccendere questo desiderio. Non resta che attendere, dunque, per vedere se i due daranno davvero seguito alle affermazioni.