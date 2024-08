A settembre, Rakuten TV è pronta a offrirvi un ritorno dalle vacanze all’insegna dell’intrattenimento. La piattaforma si arricchisce di novità che spaziano dalle ultime uscite cinematografiche ai classici del grande schermo, oltre a una selezione di canali FAST monotematici per tutti i gusti.

Nella sezione transactional, il grande cinema vi attende direttamente a casa vostra. Tra le novità spiccano titoli come “Inside Out 2”, il sequel del celebre film di animazione Pixar che continua a conquistare il pubblico globale con le sue avventure emozionali. Per gli amanti dell’azione e del brivido, non potete perdervi “Twisters”, un remake dell’emozionante “Twister” del 1996, con Daisy Edgard-Jones e Glen Powell. Scoprite le nuove sfumature dell’avventura sentimentale in “Fly me to the moon – Le due facce della luna”, con Scarlett Johansson e Channing Tatum, oppure immergetevi nelle risate con “Un mondo a parte”, una commedia familiare diretta da Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele.

Non mancano proposte per gli appassionati di cinema d’autore: “La zona di interesse”, tratto dal romanzo di Martin Aims e vincitore di due premi Oscar, e “Marcello Mio”, una commedia ironica diretta da Christophe Honoré con Chiara Mastroianni e Catherine Deneuve. Il prequel “A Quiet Place day one” aggiunge suspense alla nostra collezione, mentre i più piccoli possono deliziarsi con “Doraemon il film: Nobita e l’Utopia celeste”.

Per gli appassionati di thriller, “I SEE YOU”, con Helen Hunt, porta tensione e mistero. Le famiglie possono godere di storie avvincenti come “Latte e la Pietra Magica” e “Mune: Il guardiano della luna”, perfette per stimolare la fantasia dei più piccoli.

Non finisce qui: la library offre rewatch imperdibili in vista dei nuovi film in uscita, come “Transformers” prima dell’arrivo nelle sale di “Transformers One”. Gli appassionati di Batman troveranno “Batman Of The Future: Il Ritorno Del Joker” e “Joker”, perfetti per prepararsi al nuovo capitolo “Joker: Folie à Deux”.

Nella sezione avod, potete immergervi in storie d’amore e avventure con film come “Abbasso l’amore” con Renée Zellweger e Ewan McGregor, e “Bride Wars” con Anne Hathaway e Kate Hudson. Per un tocco di esotico e passionale, “Vicky Cristina Barcelona” vi trasporterà in Spagna con Scarlett Johansson, Javier Bardem e Penélope Cruz. Per un pubblico giovane, i film “LOL” con Sophie Marceau e “Una spia al liceo” con Miley Cyrus offrono un mix perfetto di romanticismo e avventura adolescenziale.

Infine, la sezione fast accoglie il nuovo canale Car City Adventures, che promette intrattenimento educativo con una varietà di veicoli. Settembre sarà anche il mese delle promozioni, con offerte su titoli come “Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief”, “Bumblebee”, e “JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE”, oltre a celebrazioni speciali come il Star Trek Day e la promo GARFIELD.