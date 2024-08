Un po’ di giorni fa è stata annunciata la notizia della partecipazione al Grande Fratello di Lino Giuliano. Sulla faccenda è intervenuta anche Alessia Pascarella, la quale ha detto delle cose inaspettate. In men che non si dica, poi, sul web è scoppiato il caos. Hanno iniziato a rincorrersi delle voci inerenti un possibile accordo che sembrerebbe esserci stato tra Lino, Alessia e Alfonso Signorini, allo scopo di replicare al GF il teatrino di Mirko Brunetti e Perla Vatiero della scorsa edizione.

I dettagli del presunto accordo tra Alfonso Signorini, Lino Giuliano e Alessia Pascarella per il GF

Alcuni influencer dei social, tra cui Alessandro Rosica, hanno divulgato delle segnalazioni su Lino e Alessia, accusandoli di essere in contatto tra di loro in vista soprattutto del Grande Fratello, ma non solo. Sembrerebbe che a capo di tutto potrebbe esserci Alfonso Signorini, il quale starebbe cercando di trovare il nuovo triangolo amoroso sul quale fondare la prossima edizione del GF.

Ad aggiungere qualche interessante dettaglio sulla faccenda è stato anche Amedeo Venza, il quale ha dichiarato che, circa un mese dopo l’ingresso di Lino Giuliano al GF, entrerà anche Alessia Pascarella. Non mancheranno, dunque, incontri, scontri, momenti di riavvicinamento e discussioni. Inoltre, pare che sarà coinvolta anche l’ex tentatrice Maika Randazzo, anche lei d’accordo sin dal primo momento a creare queste dinamiche all’interno del reality show.

Una talpa svela tutto: sul web scoppia il caos contro alcuni ex di Temptation Island

Ma da dove sono nate tutte queste indiscrezioni? Rosica ha svelato di avere una talpa, che sarebbe un ex protagonista di Temptation Island. La persona in questione, la cui identità non è stata svelata, sarebbe qualcuno di molto vicino ad Alessia, che avrebbe deciso di riportare all’influencer tutti questi sordidi dettagli inerenti il presunto accordo. Sul web hanno iniziato a nascere delle supposizioni in merito a chi potrebbe essere la persona in questione e, ad un certo punto, i sospetti sono ricaduti su Siria Pingo.

Quest’ultima, infatti, è stata inondata di accuse e di insulti. La prima a scagliarsi contro di lei sarebbe stata Alessia, furiosa per l’accaduto. A seguire, anche tanti utenti del web hanno preso di mira la ragazza, la quale ha mandato un messaggio privato ad Alessandro allo scopo di fargli smentire che la persona coinvolta in questo scoop sia lei. La giovane è apparsa molto provata e sconvolta, pertanto, Rosica non ha potuto fare a meno di accontentarla. Resta da capire, dunque, chi è la talpa.

Lino e Alessia preoccupati? A rischio la loro partecipazione al GF?

Nel frattempo, sulla faccenda è intervenuto anche Lino Giuliano. Quest’ultimo ha pubblicato una Instagram Storie alquanto perentoria in cui ha sbottato indirettamente contro l’influencer che ha messo in circolo questi pettegolezzi sul suo conto e su quello di Alessia. Il ragazzo ha detto di non volerlo neppure nominare per non dargli visibilità, in ogni caso, ci ha tenuto a smentire tutte le sue insinuazioni. Ma dove sarà la verità? Ad ogni modo, sembrerebbe che Lino e Alessia siano molto arrabbiati per tutto il polverone sollevato in quanto temerebbero che gli autori del GF potrebbero far saltare la loro partecipazione proprio in virtù di tutti questi pettegolezzi sorti prima dell’inizio della trasmissione. Non resta che attendere, dunque, per vedere come andrà a finire.