Questo non è un periodo propriamente florido per Jenny Guardiano di Temptation Island. La giovane, in più occasioni, ha pubblicato dei contenuti su Instagram in cui si è detta turbata a causa di alcune cose che le sono successe in famiglia, anche se non è voluta entrare nel merito. Anche ieri, poi, la giovane ha pubblicato un nuovo sfogo, e in tanti hanno creduto che potesse trattarsi di qualcosa di rivolto a Tony Renda. In queste ore, però, la ragazza si è trovata a fare i conti con un’altra questione incresciosa, ovvero, l’odio social. Un utente l’ha presa di mira facendo delle affermazioni molto gravi sul suo conto, a cui lei ha risposto in maniera esemplare.

Il pesante attacco contro Jenny Guardiano di Temptation Island

Malgrado vari rumor, la storia tra Jenny Guardiano e Tony Renda pare stia proseguendo. La ragazza è molto attiva sui social, dove condivide tanti contenuti inerenti il modo in cui trascorre le sue giornate e la sua vita. Proprio al di sotto di una delle ultime foto pubblicate, però, è arrivato il commento pungente di un hater.

Quest’ultimo ha insinuato che Tony avesse sempre avuto ragione a criticare la sua fidanzata per il suo modo di vestire, in quanto indossa sempre abiti succinti che la rendono una poco di buono. I termini adoperati, però, sono stati decisamente più aspri e perentori. Ad ogni modo, l’accusa in questione non è rimasta impunita, in quanto Jenny ha deciso di rispondere e di rendere anche pubblico il profilo Instagram da cui sono provenuti gli insulti.

La replica esemplare della ragazza

Jenny Guardiano ha replicato all’hater che le ha dato della poco di buono dicendo di essere allibiti per l’ignoranza e la cattiveria che vede in giro. In merito al riferimento a Tony, poi, la giovane ha detto che, effettivamente, il suo fidanzato avesse davvero ragione, ma su di un altro punto, ovvero, sul fatto che ha sempre detto che la cattiveria sia negli occhi di chi guarda.

Per Jenny è assurdo che al giorno d’oggi una donna debba essere giudicata ed etichettata con epiteti sgradevoli semplicemente per il modo in cui si veste o per come appare. Le persone intelligenti dovrebbero cercare di andare oltre le apparenze e soffermarsi molto di più sulla vera sostanza delle cose. La sua replica, pacata e tranquilla, è stata davvero d’esempio per tutte le persone che, purtroppo, si trovano, o si sono trovate, a vivere la sua stessa situazione.