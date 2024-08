Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 25 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 25 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, questo periodo mantiene il suo profilo di crescita. È fondamentale ricordare che l’Ariete rappresenta il guerriero dello zodiaco, così da sua natura non si lascia abbattere. Personalmente, ritengo che non ci sia l’urgenza di incoraggiare all’azione. Ricordo inoltre che, secondo le previsioni astrali, settembre si preannuncia come un mese di successi.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Cari Toro, l’astro luminoso grava sul vostro segno e vi invita a lasciar andare chi vi ha procurato sofferenza. Noto che, principalmente tra l’inizio di febbraio e la fine di luglio, numerosi appartenenti al segno del Toro abbiano realizzato che, sebbene non abbiano necessariamente sprecato tempo, hanno interagito con individui privi di gratitudine. Il mio consiglio è di lasciar perdere queste persone, concentrandosi invece sulle attività lavorative e sulla gestione del patrimonio economico.

Oroscopo dei Gemelli

I Gemelli potrebbero beneficiare dall’iniziare a considerare i piani per la settimana ventura in questa tranquilla domenica. Ho menzionato in precedenza un periodo di estenuazione, di irritabilità che alcuni di voi hanno affrontato. Alcuni Gemelli a differenza del loro abituale fervore, si sono sentiti immobili in agosto, quasi come se fossero in stallo. Ora è il momento di riprendere la marcia e alcuni di voi potrebbero chiedersi se non sia arrivato il momento di una svolta drastica nella propria esistenza.

Oroscopo del Cancro

Per l’astrologia, il segno del Cancro sta vivendo un periodo di intensità emozionale sotto il cielo attuale. Pur trovandoti di fronte a antagonisti, avrai la forza e la serenità per poter procedere, oltrepassandoli e riportando la vittoria. Per quanto riguarda l’amore, questo è un periodo nel quale dovresti affrontare le relazioni romantiche con un grande entusiasmo, soprattutto pensando a quel splendido mese di settembre in arrivo.

Oroscopo del Leone

Sei del Leone e in questo periodo stai riprendendo un piano o un progetto a cui tenevi in passato. Fai bene, perché grazie alle tue precedenti esperienze, ora hai la possibilità di perfezionarlo. C’è da dire, però, che la Luna è in una posizione non proprio favorevole, quindi potresti aver avvertito delle lievi tensioni anche ieri, ma niente da temere: sono solo momenti da superare. Riguardo alla tua energia, potresti avvertire un certo calo, ma niente paura: dal pomeriggio di domani, noterai già un miglioramento.

Oroscopo della Vergine

In questo momento, la Vergine, notoriamente un segno meticoloso, beneficerà del transito solare nel suo cielo. Questa configurazione astrale promuove un notevole miglioramento in tutti gli aspetti della vita. Potrebbe ispirare persino una trasformazione completa, spingendo ad agire in modi diversi rispetto al solito e a intraprendere nuovi percorsi rispetto a quelli del passato.

Oroscopo della Bilancia

Con la presenza di Venere nella Bilancia dal giorno 29, si fa strada un’eco d’amore. La ricerca dell’amore è innegabile con Venere che serve come un faro, illuminando anche quei rapporti che non hanno avuto un felice sviluppo. Da qui, potrebbe emergere la decisione di persistere o abbandonare una particolare relazione.

Oroscopo dello Scorpione

Nella giornata di oggi, lo Scorpione potrebbe essere suscettibile ad un’esplosione emotiva. Meglio evitare di infastidirlo, poiché potrebbe finire con il dire parole oltre i suo soliti limiti. Dunque, un occhio di riguardo è necessario per non innescare situazioni spiacevoli di cui potreste rammaricarvi. Non temete, il cielo astrale sarà più favorevole domani, quando si dissiperanno le tensioni, e si recupera in termini di benessere generale.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, l’affetto assume di nuovo un ruolo principale nella tua vita, ma non si tratta solo di questo; anche la tua professione gioca un ruolo significativo. Sono fermamente convinto che diversi Sagittari si siano posti un obiettivo personale. Hanno intrapreso un piano o un progetto che potrebbe essere piuttosto oneroso da mantenere, ma lo stanno perseguendo con lo sguardo rivolto all’autunno.

Oroscopo del Capricorno

Settembre sarà un mese di rilievo per il Capricorno, un periodo in cui il lavoro, l’ingaggio e il successo avranno un ruolo importante. Anche le relazioni amorose che resistono potranno rafforzarsi durante questo periodo. Tuttavia, bisogna prestare cautela nei rapporti con Bilancia e Ariete, costellazioni che periodicamente possono generare qualche dubbio.

Oroscopo dell’Acquario

Per il segno dell’Acquario, il weekend potrebbe presentare qualche sfida a livello stress. Sembrerebbe che, nonostante l’impatto, deliziarsi con un piccolo sfizio o un acquisto forse inutile potrebbe tornare utile a bilanciare qualche piccola delusione. Presto, i nativi dell’Acquario vedranno il ritorno dell’amore in primo piano.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, in precedenza avevo menzionato un agosto non esattamente brillante, tuttavia, adesso prevedo un periodo di recupero, soprattutto in ambito amoroso e lavorativo. Nuovi projeti e cambiamenti, sebbene possano causare un certo livello d’ansia, sono l’occasione per risvegliare emozioni speciali. È fondamentale che tu superi ogni forma di pessimismo. Tieni d’occhio le tue finanze, poiché recentemente le spese hanno superato gli introiti.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.