Dopo aver trascorso le sue vacanze al mare, Ida Platano è tornata al suo lavoro. La dama di Uomini e Donne si è ripresa all’interno del suo negozio intenta a tornare alla routine di sempre. Il rientro, però, è stato contraddistinto da una sorpresa speciale, che la donna ha voluto condividere con tutti i suoi fan di Instagram.

La splendida sorpresa di un’ex dipendente di Ida Platano per la dama

Ida Platano viene spesso bersagliata dagli utenti del web. La sua notevole esposizione mediatica a Uomini e Donne, infatti, l’ha spinta a guadagnarsi tanti fan, ma anche tanti detrattori. Proprio questi ultimi in questo periodo hanno attaccato Ida insinuando che non lavori mai e che trascorra tutto il suo tempo in vacanza.

Ebbene, anche per Ida la bella vita è finita, almeno per il momento, in quanto non si sa se si concederà altre pause durante questo periodo, La Platano ha pubblicato dei video dall’interno del suo negozio in cui ha mostrato di essere tornata al lavoro. Ad un certo punto, però, la parrucchiera si è mostrata con in braccio una bambina molto piccola . Si tratta della figlia di una sua ex dipendente che, fino a un po’ di tempo fa, lavorava con lei. Ebbene, quest’ultima ha deciso di chiamare sua figlia Ida, proprio come la sua ex datrice di lavoro, a cui probabilmente è molto grata.

Ida Platano raggiante: desiderio di nuova maternità?

Ida Platano è apparsa felicissima di questa splendida notizia, sta di fatto che ha voluto condividerla con tutte le persone che la seguono. Nei video in questione, la dama si è mostrata raggiante e colma di amore per la piccola. Successivamente, poi, la Platano ha pubblicato altri contenuti in cui è apparsa sempre in compagnia della neonata. In tale circostanza, Ida ha tra le braccia la piccola mentre la allatta con un biberon.

Si è trattato di un momento molto tenero e toccante che, sicuramente, ha colpito il cuore di tutte le persone che vogliono bene alla protagonista di UeD. Ricordiamo che la Platano ha già un figlio di nome Samuele, che ormai è cresciuto. La donna non ha mai parlato dell’ipotesi di diventare nuovamente madre, ma questo episodio potrebbe averle riacceso il desiderio. In ogni caso, prima dovrebbe riuscire a trovare l’amore, impresa che si sta rivelando sempre più ardua.