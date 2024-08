Una volta terminato Temptation Island, Carlo Marini e Martina De Ioannon hanno deciso di continuare a frequentarsi. I due, però, hanno cercato di mantenere sempre massimo riserbo in merio alla loro conoscenza, sta di fatto che in molti hanno iniziato anche a sospettare che, in realtà non stessero davvero insieme. Ebbene, in queste ore sono sopraggiunte delle notizie che lasciano trapelare proprio questo. Carlo, infatti, è stato avvistato in compagnia di un’altra ragazza.

La segnalazione su Carlo Marini dopo Temptation Island: si è fidanzato?

In queste ore è sopraggiunta una segnalazione che riguarda Carlo Marini. Da quando Temptation Island è terminato, di lui e Martina sono trapelate scarse notizie. Un po’ di tempo fa si era vociferato anche di un possibile allontanamento tra di loro, sta di fatto che smisero di seguirsi sui social. Dopo questa notizia, ecco che ne è sopraggiunta un’altra.

Stando ad una segnalazione pervenuta a Deianira Marzano, infatti, pare che Carlo Marini sia stato beccato in compagnia di un’altra ragazza. Di lei si sa solamente che ha i capelli scuri, ma non è stato fornito il suo nome o altri dettagli. Secondo quanto riportato da questa persona, i due non facevano altro che abbracciarsi e scambiarsi effusioni romantiche, al punto da ipotizzare che tra di loro ci sia una relazione o, quanto meno, una frequentazione.

Sfuma l’ipotesi trono di Uomini e Donne e aggiornamenti su Martina De Ioannon

Per il momento, però, il diretto interessato non ha rotto il silenzio sulla faccenda. Carlo è poco attivo sui social, sta di fatto che non condivide contenuti da svariato tempo. In ogni caso, qualora queste indiscrezioni venissero confermate, questo porterebbe a due conclusioni. La prima è che la conoscenza tra Carlo e Martina sia giunta al termine, mentre la seconda vede praticamente sfumare la possibilità per il ragazzo di partecipare a Uomini e Donne come tronista, cosa che si era vociferata un po’ di tempo fa.

Per quanto riguarda Martina, anche lei non ha commentato minimamente queste voci. Attualmente, la ragazza si trova in vacanza insieme alle sue ex compagne d’avventura di Temptation Island. Tutte le fidanzate hanno organizzato un piccolo viaggio estivo per trascorrere un po’ di tempo insieme, divertirsi e ritrovarsi.