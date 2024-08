A partire da lunedì 2 settembre riapriranno i battenti di molti programmi sia Rai sia Mediaset, tra cui Pomeriggio 5. Il talk show sarà condotto per il secondo anno consecutivo da Myrta Merlino, malgrado le tantissime voci che si sono rincorse in questi mesi a riguardo. In queste ore, Davide Maggio, che ormai è diventato un opinionista quasi fisso nel salotto della conduttrice, ha risposto ad un po’ di domande inerenti il format. A tal proposito, ha svelato se ci saranno delle novità e che cosa potrebbe cambiare. Ecco cosa ha rivelato.

Cosa resterà invariato nella prossima edizione di Pomeriggio 5

La prossima edizione di Pomeriggio 5 si accinge ad aprire i battenti. Nel corso del botta e risposta con i fan, Davide Maggio ha anticipato che tale contenitore è uno che si presta poco ai grossi cambiamenti. Proprio per tale ragione, la sua struttura resterà pressappoco invariata. Nonostante ciò, però, alcune novità, nel limite del possibile, verranno comunque apportate.

In merito alla sua presenza, poi, il giornalista ha svelato che dovrebbe esserci anche quest’anno tra gli opinionisti. Questo, almeno, è stato l’accordo preso con gli autori del programma prima della pausa estiva e della sostituzione con la variante condotta da Simona Branchetti nei mesi caldi dell’anno.

C’è una grande novità in arrivo, riguarda lo studio? Cosa è emerso

Un utente, poi, ha chiesto al giornalista se verranno apportate delle modifiche allo studio del programma. In effetti, esso è stato molto criticato per diversi motivi. Innanzitutto, appare eccessivamente ristretto, con il pubblico ammassato, quasi a ridosso del palco sul quale lavora la conduttrice.

Ebbene, proprio in risposta a questa domanda, Maggio ha svelato che, purtroppo, lo studio di Pomeriggio 5 è difficilmente modificabile per questioni logistiche, la stessa situazione accade anche ad altri programmi che vanno in onda su tali reti. Ad ogni modo, il protagonista ha voluto fare uno spoiler molto interessante, ovvero, ha ammesso che ci sarà una grande novità ed ha invitato la conduttrice Myrta Merlino a rivelarla. Di che cosa si tratterà? Al momento la conduttrice non ha proferito parola.

In merito alla struttura del format, invece, essa rimarrà invariata. La trasmissione continuerà ad essere incentrata sui principali fatti di cronaca e attualità, lasciando spazio alle storie comuni e alla gente comune. Sul finire, poi, ci sarà anche una piccola parte legata all’intrattenimento, proprio come accaduto l’anno scorso, ma nulla di vagamente paragonabile a quello che accadeva quando Barbara d’Urso era alla conduzione.