In queste ore Alessandro Vicinanza è stato bersagliato dagli utenti del web a causa di alcuni contenuti pubblicati su Instagram. Il ragazzo è solito condividere sui social sprazzi delle sue giornate, della sua vita, sia privata sia professionale. In uno degli ultimi post, però, pare che l’attenzione di alcuni utenti sia stata catturata dalle labbra dell’ex volto di Uomini e Donne, le quali sembrano rifatte. Lui, esausto delle critiche e degli insulti, è stato costretto a rimuovere un post ed ha dato luogo anche ad uno sfogo sui social.

Cosa è successo alle labbra di Alessandro Vicinanza? Sul web è caos

Alessandro Vicinanza ha davvero rifatto le labbra? In alcune foto pubblicate di recente, il giovane appare con qualcosa di alquanto particolare e diverso sul viso. La sua bocca, infatti, sembra insolitamente più gonfia rispetto al solito. In tanti hanno notato questo dettaglio, al punto da dare luogo ad una catena di commenti. Alcuni sono pacati e volti semplicemente a capire che cosa abbia fatto il ragazzo alla bocca, mentre altri si sono rivelati decisamente più offensivi ed aggressivi.

Proprio in virtù di questo, Alessandro ha deciso di rimuovere il suo ultimo post per evitare di fomentare una polemica sterile e inutile. Gli utenti del web, però, non contenti, hanno preso di mira anche il penultimo post condiviso da Vicinanza, intavolando sempre la questione sulle sue labbra e su commenti negativi inerenti sia lui sia Roberta Di Padua, che in queste ore ha avuto uno sfogo.

L’ex volto di Uomini e Donne costretto a cancellare un post: lo sfogo

Dopo tutto il polverone sollevato, Alessandro Vicinanza ha deciso di dare luogo ad uno sfogo sui social. Mediante delle Instagram Stories, infatti, il giovane ha voluto commentare quanto accaduto adoperando un tono sereno e tranquillo. Nello specifico, ha detto di accettare qualunque tipo di critica, specie se riguarda l’aspetto estetico, anche perché il tutto gli scivola addosso. Tuttavia, ci sono alcuni commenti che proprio non tollera, come quelli aggressivi e offensivi che riguardano sia lui sia la sua fidanzata.

Nel video sfogo, infatti, Alessandro ha svelato di aver deciso di cancellare il post perché non tollerava di leggere tutti quei commenti così spregevoli. Inoltre, ha voluto dare anche un consiglio a tutte queste persone che perdono il loro tempo ad insultare. Nel dettaglio, ha detto loro di farsi una vacanza, di fare l’amore o di impiegare il loro tempo nel fare cose più costruttive invece che attaccare lui. In merito alle sue labbra, invece, Alessandro non ha commentato, lasciando tutte le persone che lo seguono con un quesito: cosa è successo alle sue labbra?