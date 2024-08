In queste ore, Roberta Di Padua ha dato luogo ad uno sfogo sui social alquanto criptico. Fino a poco fa, la donna ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni momenti salienti delle sue vacanze insieme al compagno Alessandro Vicinanza e a suo figlio. Improvvisamente, poi, tutti questi contenuti solari e distesi hanno lasciato il posto ad un intervento decisamente più criptico. Ecco cosa è successo.

Lo sfogo criptico di Roberta Di Padua sui social

I social sono uno strumento utile per condividere con gli altri la propria vita, ma non solo. Spesso essi vengono usati anche per divulgare informazioni e lanciare anche qualche velenosa stoccata. Ebbene, questo è proprio ciò che ha fatto in queste ore Roberta Di Padua. L’ex dama di Uomini e Donne, infatti, ha pubblicato una IG Storie che ha lasciato un po’ spiazzati i suoi fan.

Così, di punto in bianco, la donna ha scritto una frase sull’amore e l’invidia che in molti non hanno compreso. La protagonista, infatti, ha detto che l’amore, quello vero, sia in grado di vincere sempre sull’invidia e sull’odio. Come se non bastasse, poi, ha concluso il suo piccolo, ma emblematico, commento esortando alcune persone a fare sogni tranquilli.

Roberta infastidita da qualcosa o da qualcuno: le ipotesi

Dalle parole di Roberta Di Padua si è evinta una punta di malcontento e di disappunto per qualcosa che deve esserle successo in questi giorni. Per adesso, però, la donna non ha voluto dare ulteriori spiegazioni, tuttavia, sono diverse le ipotesi che si potrebbero avanzare. La più papabile, ovviamente, dato che Roberta ha citato l’amore, è quella che fa capo ad Alessandro Vicinanza.

Qualcuno, forse, ha sparso un po’ di veleno e qualche cattiveria in merito al loro rapporto? Ricordiamo che solo ieri sono trapelate delle segnalazioni sui due da parte di alcuni fan di Uomini e Donne, in cui la coppia è stata accusata di comportarsi in maniera particolarmente snob. Lo sfogo della donna avrà a che fare con questo, oppure c’è dell’altro? Non resta che attendere per scoprirlo.