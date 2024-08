La storia tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua sta proseguendo a gonfie vele, come lo dimostrano alcuni recenti contenuti mostrati da loro stessi sui social. I due sono attualmente in vacanza e in loro compagnia c’è anche il figlio di lei. I tre sembrano molto affiatati e felici. Ad ogni modo, alcuni utenti del web hanno notato alcune cose che li riguardano. Nello specifico, i due sono stati accusati di adoperare un atteggiamento piuttosto snob e antipatico.

La notorietà ha dato alla testa ad Alessandro e Roberta? Cosa è successo

Partecipare ad un programma televisivo quale Uomini e Donne porta, sicuramente, ad acquisire una certa visibilità. Essa, naturalmente, a seconda di come evolvono le cose, può andare avanti e durare a lungo, oppure può svanire nel giro di poco tempo. Allo stesso tempo, però, può capitare anche che i protagonisti, investiti dall’improvvisa notorietà, possano montarsi un po’ la testa.

Ebbene, questo sembra essere il caso di Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, almeno secondo alcune segnalazioni trapelate in queste ore. Alcuni utenti del web, infatti, hanno dichiarato di essersi trovati accanto a loro come vicini di ombrellone, ragion per cui hanno notato dei comportamenti un po’ scontrosi da parte loro. Stando a quanto emerso, infatti, i due si sarebbero comportati in modo molto snob, sentendosi quasi dei vip.

La Di Padua e Vicinanza più innamorati che mai

La cosa buffa, però, risiede nel fatto che, secondo questa segnalazione riportata. Alessandro e Roberta non sarebbero stati filati di striscio da nessuno. Malgrado questo, pare abbiano continuato a comportarsi come se fossero dei personaggi famosi.

Al momento, i diretti interessati non sono intervenuti sulla faccenda. I due si stanno limitando semplicemente a condividere contenuti delle loro giornate trascorse insieme, durante le quali non fanno altro che mostrarsi felici e innamorati l’uno dell’altra. Inoltre, a rendere il tutto ancora più solido, è anche il fatto che Alessandro sembra andare molto d’accordo con il figlio di lei, cosa sicuramente importante per una coppia che si trova nella loro situazione.