Questo non sembra essere affatto un buon momento per Jenny Guardiano di Temptation Island. La ragazza, infatti, ha condiviso sui social uno sfogo che ha generato un certo allarme e preoccupazione nei suoi numerosi fan. La protagonista ha annunciato di avere alcuni delicati problemi familiari che, purtroppo, le stanno togliendo la serenità.

Ecco cosa sta succedendo a Jenny Guardiano: lo sfogo

Per Jenny Guardiano questo non è un buon momento. A causare il suo malumore, però, in questa circostanza, non è il suo fidanzato Tony Renda. Le cose tra i due, infatti, vanno a gonfie vele, come lo dimostrano alcuni video e foto che i due hanno condiviso sui social di recente. Ad ogni modo, malgrado le cose con Tony stiano andando bene, Jenny non sembra essere felice, a causa di alcuni problemi familiari.

In queste ore, infatti, la giovane ha condiviso un messaggio molto triste. La ragazza ha raccontato di trovarsi a vivere delle giornate piuttosto frenetiche, durante le quali non sta ferma un attimo. Attualmente è rientrata a Catania, dopo aver vissuto alcuni momenti definiti “belli, brutti e speranzosi” trascorsi in giro per l’Italia. Adesso, però, si trova nuovamente con la valigia pronta per partire alla volta di un’altra meta che, almeno per il momento, non ha reso nota. Jenny ha svelato di essere particolarmente stanca, sia fisicamente, sia mentalmente, ed ha anche rivelato di non essere dell’umore adatto a causa di alcuni problemi molto delicati che sta affrontando in famiglia. La ragazza, però, non è voluta entrare nel merito della faccenda poiché, a quanto pare, si tratta di cose molto private che non vuole rendere note.

Il supporto delle ex compagne d’avventura di Temptation Island

Nel corso del suo sfogo, poi, Jenny ha anche ammesso che spesso si lascia prendere dallo sconforto, al punto da desiderare di mollare tutto. Ciò che, tuttavia, le dà la forza di andare avanti e di non arrendersi mai è l’affetto di alcune persone a lei care, che non stanno facendo altro che supportarla e sostenerla, specie in questo periodo.

Tra le persone che stanno dando coraggio a Jenny ci sono le sue ex compagne d’avventura a Temptation Island. Nello specifico, la Guardiano ha taggato Martina De Ioannon, Alessia Pascarella, Ludovica Ronzitti, Siria Pingo, Gaia Vimercati e Vittoria Bricarello. A quanto pare, dunque, nel reality show incentrato sulle tentazioni sono nate delle amicizie forti e durature, in grado di affrontare anche cose così complicate. Tra i tag, però, non compare Tony, fidanzato di Jenny, che forse ci sia qualche tensione anche tra di loro?