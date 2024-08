A distanza di quasi tre mesi dalla fine di Uomini e Donne, Mario Cusitore si è fidanzato? L’ex corteggiatore di Ida Platano, dopo aver tentato più volte a riavvicinarsi alla donna, venendo sempre prontamente rifiutato, è stato avvistato in dolce compagnia. Questo, ovviamente, sta spingendo a credere che abbia trovato l’amore, ma sarà davvero così? Ecco cosa è emerso.

La segnalazione su Mario Cusitore e una ragazza misteriosa

Mentre durante Uomini e Donne Mario Cusitore riceveva segnalazioni di continuo, da quando la trasmissione si è conclusa, sul ragazzo sono trapelate pochissime informazioni inerenti la sua vita sentimentale. Il giovane, fino a un po’ di tempo fa, si è detto ancora preso da Ida Platano e intenzionato a riconquistarla. Lei, però, ha sempre rifiutato le sue avances, ritenendo di non potersi più fidare di lui.

Mario, così, sembra essersi messo la cosiddetta “anima in pace”. In queste ore, infatti, il protagonista è stato avvistato in compagnia di un’altra donna. La segnalazione in questione è stata corredata anche da una foto, in modo da rendere il tutto più credibile. Nello scatto raccolto dall’influencer Deianira Marzano si vede Mario a pranzo in compagnia di una ragazza dai capelli biondi. I due stanno consultando il menù in attesa di ordinare.

La conferma indiretta da parte dell’ex volto di Uomini e Donne

Il luogo della segnalazione è Policoro. A dare una ulteriore conferma di tutto ciò è stato anche il fatto che, ieri sera, Mario è stato effettivamente ospite all’interno di un locale presso tale luogo. Ad immortalare il tutto è stato lui stesso che, mediante il suo account di Instagram, ha condiviso un video in cui si trova all’interno di questa discoteca.

Per il momento, però, il diretto interessato non ha voluto rompere il silenzio sulla faccenda. Cusitore si è limitato semplicemente a condividere con i fan il luogo presso il quale si trova, ma non ha proferito parola circa l’avvenente ragazza dai capelli biondi con cui è stato avvistato. Nello scatto in questione i due non sono in atteggiamenti romantici, anche se, per il solo fatto che i due si trovassero da soli a pranzo, in molti credono che tra di loro ci sia almeno un flirt. Non resta che attendere per saperne di più. Se il tutto dovesse essere confermato, quindi, sfumerebbe l’ipotesi di vedere nuovamente il giovane nella prossima edizione di UeD.