Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 17 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, in questo periodo sei impregnato di una saggezza visionaria che ti permette di anticipare il futuribile rispetto ad altri. Questo straordinario fenomeno è dovuto al tuo favorevole allineamento planetario. E’ probabile che tu stia attraversando momenti di fraintendimento, poiché le tue prospettive innovative possono risultare incomprensibili e ti potrebbero valutare un po’ eccentrico. In realtà, sei dotato di una saggezza superiore rispetto a quello che altri possono percepire. Con un tocco di buona volontà, riuscirai a far valere le tue idee. Nel campo dell’amore, potrai…

Oroscopo del Toro

Da autunno scorso, il Toro sta cercando di schivare ostacoli, inclusi i colpi bassi. Ma, si può trarre delle gratificazioni. Per il momento, anche in ambito affettivo tutto sembra progredire bene. Se esiste un rapporto di coppia solido, ci si può iniziare a concentrare su progetti concreti come l’acquisto di una casa.

Oroscopo dei Gemelli

Per i Gemelli, è evidente che l’ultimo Ferragosto non è stato eccezionale, soprattutto per coloro che hanno superato i 30 anni. Si sente la mancanza di una persona o qualcosa e in amore è importante usare cautela. Analogamente, anche sul fronte lavorativo, sembra necessario un ripensamento. Devi ricontestualizzare il tuo ruolo all’interno dell’azienda.

Oroscopo del Cancro

Cancro, oggi il tuo umore cambierà rispetto al solito. La tua personalità caotica si manifesterà in maniera evidente e non passerà inosservata. Ci sono giornate in cui ti distingui per la tua dolcezza straordinaria, mentre altre in cui non tolleri nulla. Purtroppo, è uno di quei giorni in cui potresti mostrarti particolarmente critico. Il mio consiglio è di mantenere la calma.

Oroscopo del Leone

Quale magnifica energia fluisce dai Leoncini in questo periodo! Come balilla pronti a sfidare ogni difficoltà e a riempire il cuore di amore fin dai giorni del caldo giugno. Sembra che la fortuna, da quando Giove non ostacola più i vostri piani, stia risvegliando nelle vostre vite nuove opportunità. Il futuro prospetta situazioni di crescita favorevoli!

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, ti noto attenta nel settore amoroso. Solitamente tendi a seguire un approccio logico alla vita, ma mi sento di ricordarti che i sentimenti, a volte, non seguono schemi razionali. Evita di interrogarti in modo eccessivo perché magari recentemente la tua vita sentimentale ha subito alcune revisioni. Hai messo in secondo piano l’amore per privilegiare il tuo impegno professionale, ma sappi che hai ancora la possibilità di riequilibrare le cose.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, l’arrivo di Venere nel tuo segno dal 29 Agosto mi entusiasma particolarmente. Ti invito a prestare maggiore attenzione a tutto ciò che inizierà o prenderà forma fino al 28-29, poiché potrebbe avere una rilevanza notevole. Potrebbe essere opportuno dedicare il tuo tempo alla creazione di nuovi progetti, all’incontro con più persone e a riflessioni più attive sui tuoi sentimenti.

Oroscopo dello Scorpione

Segno dello Scorpione, l’universo sta lavorando per te portando contatti rinnovati, avventure inedite ed emozioni fresche. Sono certo che molti confermeranno che dall’ultima parte di maggio si è percepito un cambiamento, un’energia rigenerata nel coraggio e nella forza. Tuttavia, stasera ti suggerisco di evitare di restare sveglio fino a tarda notte, il rischio di stanchezza si aggira nei paraggi.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, non c’è dubbio che la presenza di Giove comporta delle prove e suscita delle tensioni. Potrebbe non essere nel punto più alto delle tue aspirazioni, dunque la prudenza nei dettagli diventa fondamentale. Ci sono prospettive importanti per l’autunno e la sfera affettiva necessita di una revisione.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, con la Luna nella tua costellazione e Venere in stallo, oggi risulta essere il momento ottimale per esprimere i tuoi sentimenti e discutere di relazioni amichevoli.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, è possibile che alcuni di voi abbiano già avviato un’attività o acquisito una particolare competenza. Ora, guardando avanti verso il periodo autunnale, queste persone potrebbero desiderare di lanciarsi in una propria attività. In particolare, coloro che operano nel campo creativo o artistico saranno supportati dalle stelle. Giove, inoltre, sorride sul fronte sentimentale, indicando un periodo di rinascita e recupero in amore.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, sembra che l’amore abbia preso un passo indietro e Ferragosto è stato caratterizzato da qualche polemica. Il mio consiglio è quello di distogliere la mente da questa piccola tempesta, specialmente se l’autunno ti sta preoccupando un po’. Puoi sentire che la pressione sta aumentando, ma devi cercare di mantenerla sotto controllo. Probabilmente hai notato che le relazioni che hanno preso il via in questo mese di agosto possono sembrare un pò casuali, è il momento di metterle alla prova. Ma vai con cautela se queste nuove fiamme coinvolgono persone che sono già impegnate o che in qualche modo non sono totalmente libere, anche a livello emotivo.

