Continua la soap opera che, ormai, da diverse settimane sta coinvolgendo Alessia Pascarella e Lino Giuliano. I due, infatti, malgrado abbiano preso la decisione di interrompere la loro relazione e condurre due vite separate, continuano a lanciarsi delle velenose stoccate sui social. Proprio in queste ore, Lino ha accusato la sua ex di aver diffuso delle cattive voci sul suo conto. Lei ha provato a smentire, ma lui è tornato all’attacco. Ecco cosa è successo.

Le accuse di Lino Giuliano contro Alessia Pascarella

Lino Giuliano si è reso recentemente protagonista di un nuovo sfogo sui social. Il ragazzo sta continuando a ricevere insulti per il modo in cui si è comportato a Temptation Island, ed è davvero stanco di tutto ciò. Il protagonista, inoltre, ritiene che la principale causa di tutto quest’odio che è nato sui social sia da riscontrarsi nella sua ex Alessia Pascarella.

Quest’ultima, a suo dire, starebbe diffondendo delle cattive voci sul suo conto. Nello specifico, avrebbe anche detto ad alcuni ex volti del reality show di stare alla larga da lui. Ebbene, dopo l’ennesima voce che gli è arrivata a riguardo, Lino ha deciso di esplodere contro la sua ex accusandola di non riuscire ad andare avanti e farsi una vita senza di lui.

Lei replica, ma lui l’accusa di complotto

Subito dopo la diffusione di questi sfoghi, poi, è arrivata la replica di Alessia Pascarella. La ragazza, infatti, ha risposto alle accuse di Lino con lo screen di una conversazione intercorsa tra lei e alcune ex protagoniste di Temptation Island. A tal proposito, ha chiesto loro se le abbia mai chiesto di non stare con Lino, e tutte hanno risposto in maniera negativa smentendo la versione dei fatti di Giuliano.

Quest’ultimo, però, non è rimasto in silenzio dinanzi questa replica, sta di fatto che ha risposto ulteriormente dicendo che Alessia si fosse messa d’accordo con le ragazze per far in modo che rispondessero in questo modo. Secondo Lino, infatti, la donna, ormai, “comanderebbe a bacchetta” le sue amiche spingendole a dire e fare tutto ciò che vuole.

I rapporti dopo Temptation Island: Alessia sta conoscendo qualcuno?

Lino, inoltre, ha anche rivelato che in questi giorni Alessia lo avrebbe cercato, cosa poi smentita da lei. In un botta e risposta con i fan, infatti, Alessia ha dichiarato di non aver mai più avuto rapporti con il suo ex. Dove sarà, dunque, la verità. Intanto, la giovane ha risposto anche ad altri quesiti da parte degli utenti del web. Uno in particolare le ha chiesto se, attualmente, nella sua vita ci sia un’altra persona. Ebbene, la Pascarella ha ammesso che, per il momento, non c’è assolutamente nessuno, in quanto non si sente affatto pronta a cimentarsi in una nuova relazione dopo tutto quello che ha vissuto. Non resta che attendere per vedere se ci saranno delle novità più in là.