In queste ore sta facendo il giro del web una notizia che riguarda Raul Dumitras di Temptation Island. Il ragazzo, da quando la sua esperienza nel reality show è giunta al termine, si è trovato a fronteggiare un grande affetto da parte degli utenti del web e del pubblico. Contrariamente alla sua ex fidanzata Martina De Ioannon, infatti, lui ne è uscito piuttosto pulito, ragion per cui si è guadagnato i consensi e gli apprezzamenti di molti. A mettere gli occhi sul ragazzo, però, è stato anche un noto vip del mondo dello spettacolo, ovvero, Giacomo Urtis. Ecco cosa è successo e come ha reagito Raul.

Ecco come ha reagito Raul Dumitras alle avances di Giacomo Urtis

In questo periodo Raul Dumitras si sta godendo le vacanze estive in giro per locali e per eventi. In sua compagnia ci sono tanti amici e anche tante belle donne. In una serata trascorsa in discoteca in un locale della Sardegna, però, è accaduto un fatto un po’ insolito. Raul ha incontrato Giacomo Urtis che, in men che non si dica, si è fiondato da lui cercando di attirare la sua attenzione.

Il chirurgo estetico ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha mostrato di ballare vicino a Raul nella speranza che lui gli desse corda. Ebbene, questo non è avvenuto. Nelle clip in questione, infatti, pare che Dumitras sia stato piuttosto freddo e distaccato nei riguardi di Giacomo. Anzi, in un primo momento, pare proprio che l’ex volto di Temptation Island non l’abbia neppure riconosciuto.

Raul e Martina entrambi in Sardegna

Come se non bastasse, a confermare i rumor circa questa freddezza da parte di Raul nei riguardi di Giacomo è anche il fatto che, malgrado il chirurgo avesse taggato il ragazzo tra le sue IG Stories, Dumitras non abbia ricambiato condividendo tale clip sul suo profilo. Al momento, dunque, in tanti si chiedono se dietro questo suo comportamento ci sia una precisa volontà di allontanare Giacomo, oppure se si sia trattato solo di coincidenze.

Nel frattempo, Raul si sta godendo l’estate insieme ai suoi amici. Sul web sono circolate tante notizie in merito a possibili flirt che il ragazzo avrebbe intrapreso. Tuttavia, nessuno di essi sembra si stia trasformando in una storia seria. In merito a Martina, invece, anche lei si è recata in Sardegna insieme alla sua famiglia in vacanza. Chissà se i due avranno modo di incontrarsi.