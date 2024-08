Un po’ di tempo fa, Aurora Tropea informò tutti i suoi fan di Instagram di soffrire di una malattia molto rara denominata acalasia esofagea. Si tratta di un disturbo che, purtroppo, le ha comportato, e le comporta tutt’ora una serie di problematiche degne di nota. Da quando la donna diede questo annuncio, in tanti le chiedono informazioni a riguardo e la incitano a spiegare in maniera più dettagliata di che cosa si tratta e cosa comporta questo disturbo. In queste ore, dunque, la dama di Uomini e Donne ha fatto un po’ di chiarezza.

Ecco come Aurora Tropea ha scoperto della sua malattia rara

In alcuni video su Instagram, Aurora Tropea è entrata maggiormente nel dettaglio di quella che è la malattia di cui soffre da un po’ di anni. La donna ha spiegato che siano stati gli utenti del web a chiederle spiegazioni a riguardo, per questo lei ogni tanto vi dedica del tempo. In queste ore, la protagonista ha spiegato come si sia resa conto di soffrire di questo disturbo.

Un po’ di anni fa iniziò ad avere dei forti disagi dopo aver consumato i pasti. Nel dettaglio, non riusciva a deglutire e tutto ciò che ingeriva lo vomitava. Inoltre, Aurora iniziò anche ad avere spesso la tosse, il raffreddore, la febbre e principi di polmoniti e bronchiti. In un primo momento, i medici non riuscirono a capire di cosa si trattasse, sta di fatto che per la Tropea iniziò un vero calvario, fatto di visite, esami e, naturalmente, stress.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il ricovero urgente, l’operazione e come va adesso

A seguito di una tac specifica, poi, una dottoressa le disse che si sarebbe dovuta immediatamente sottoporre a ricovero e, in seguito, ad un’operazione chirurgica molto invasiva. All’interno del suo esofago, infatti, è stato inserito un tubo per riuscire ad ingerire del cibo poiché, nelle condizioni in cui si trovò, non riusciva ad ingerire più nulla in maniera naturale. Così Aurora si sottopose a questo intervento che l’ha portata ad avere diverse incisioni nella parte frontale del torace.

Adesso, a distanza di un po’ di anni, la Tropea ha ammesso di aver imparato a convivere con questa malattia rara. Purtroppo, ci sono diversi alimenti che non può più mangiare, in quanto il tubo che le è stato inserito non può tollerare alcune consistenze. Con il tempo la donna ha imparato a capire cosa la faccia stare male e cosa, invece, può mangiare senza grossi problemi. A tal riguardo, ha compreso di non poter più mangiare cose troppo solide e dure, ma di dover preferire cibi dalla consistenza morbida e facilmente digeribile.

Tale problema, dunque, le ha causato anche una forte perdita di peso, cosa di cui si sono resi conto anche gli utenti del web, alcuni dei quali l’hanno anche insultata un po’ di tempo fa per il suo aspetto fisico, spingendola a dover fare delle precisazioni. In ogni caso, Aurora va avanti e continua a lottare e a non perdere la voglia di vivere la sua vita nel modo più normale possibile.