Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 7 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 7 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Mi preme evidenziare che ci troviamo in un momento assolutamente unico per l’Ariete. Suscita in me la sensazione che una corposa porzione di coloro che sono nati sotto quest’astro sperimenti un’intensa forza vitale che si intensifica di giorno in giorno, pronti a conquistare nuovi obiettivi. I più risoluti hanno probabilmente già fatto una decisione importante in tema d’amore nel mese di luglio, mentre altri si preparano ad affrontare nuove avventure.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Toro, quelle circostanze sviluppate ultimamente richiedono ulteriori spiegazioni. E’ noto che lo scorso mese sia stato leggermente turbolento per ciò che concerne l’affetto, ma con l’arrivo di agosto, la situazione viene ribaltata e ora si trova sotto il tuo controlo. Il tuo segno zodiacale descrive una passo avanti. Per i rapporti di lunga durata, bisogna raggiungere un punto di mediazione.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, è evidente che c’è un cielo da spartire. Nota bene, sul fronte affettivo, riscontro alcune incertezze. Anche le nuove relazioni sembrano avanzare a un ritmo lento. Passando al settore professionale, c’è un forte desiderio, non solo di agire, ma anche di mettere in luce ciò che non funziona correttamente. Se in passato hai contribuito in maniera eccessiva senza ricevere un equivalente in cambio, sarà necessario per te prendere una nuova direzione.

Oroscopo del Cancro

Cancro, in questo momento tutto ciò che serve è un pizzico di buona volontà. Agosto rappresenta il periodo dei nuovi incontri e delle relazioni significative. È indispensabile avere fiducia! I mesi a seguire trasformeranno la tua percezione riguardo l’amore.

Oroscopo del Leone

Leone, sentiamo come se l’atmosfera fosse calda, quasi a specchiare il clima estivo. È un periodo caratterizzato dall’espansione e tu sicuramente non ti stai facendo da parte. Ma, amico Leone, stai attento: potresti avere aspettative sempre più alte riguardo i soggetti del tuo perimetro, quindi ti suggerisco di non insistere eccessivamente.

Oroscopo della Vergine

Come se fosse uscito da una delle mie previsioni astrologiche, Vergine, si avvicinano notevoli trasformazioni. Questi processi si sono già messi in moto per alcuni di voi sin da giugno. Naturalmente, l’andamento della tua esistenza potrebbe subire modifiche in vista di nuovi percorsi. Questo potrebbe portare alla conclusione che certi individui non sono più indispensabili nella tua vita. Quindi potrebbe darsi che tu abbia già preso la decisione di distanziarti da qualcuno, oppure stia per farlo.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, ti ritrovi a malincuore nel confronto con le contraddizioni. Se per un periodo prolungato serpeggi sotto una campana di vetro, ora risulta infranta. Finalmente, sei tu a prendere le redini. L’influenza positiva di Giove ti consiglia di stare attento solo allo stress fisico. La possibilità di confermare una storia si presenta. Dal 29, Venere giungerà nel tuo segno.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, possiedi un’incredibile forza vitale. Ricorda, sei sotto l’influenza di Plutone ma non dimenticare Marte, un pianeta che simboleggia potenza e, a volte, intolleranza. Hai dimostrato una grande dose di intolleranza a luglio, con una manifestazione sentimentale piuttosto intensa. Ora, è il momento di rivolgersi a soluzioni più moderate e pacifiche.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario percepisce una tensione nell’ambiente, vi invito alla cautela poiché una vostra affermazione o un semplice commento potrebbero scatenare un pandemonio. Esiste chi pubblica un post per poi eliminarlo, chi invia un messaggio e poi se ne pente. Quindi, in questi giorni, è meglio essere prudenti più del solito.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sono consapevole di tutti i tuoi progetti e delle decisioni che hai preso per concluderli nei prossimi mesi. È del tutto naturale sentirsi sotto pressione in questi momenti. Il mio auspicio è che tu sia accompagnato dalla persona giusta nel tuo percorso. Ricorda, Venere sta lavorando a tuo favore per rendere l’amore più fluido.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, è possibile che tu incontri leggere battute d’arresto, fossi in te cercherei di non sovraccaricarmi. Il tuo pianeta, Venere, non è più in opposizione, quindi potrai affrontare il tuo futuro sentimentale con serietà e ottimismo.

Oroscopo dei Pesci

Per coloro che sono nati sotto il segno dei Pesci, vi troverete in uno stato di riflessione in queste prime fasi di Agosto. Avvertirò che molti dei Pesci potrebbero desiderare di evitare casini in questo momento. Questa avversione per le complicazioni è comprensibile, soprattutto considerando che un periodo di considerevole impegno è in arrivo a partire da Settembre. Pertanto, è nello vostro migliore interesse attualmente concentrarsi sul relax e la tranquillità per avere un equilibrio appropriato, cosa che trovo assolutamente sensata.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.