Oroscopo dell’Ariete

Ariete, le tue stelle sono incredibilmente stimolanti e creano un intenso desiderio di attività. Spero vivamente che tali energie vadano a favorire anche l’amore, con i sentimenti che riconquistano la scena principale. E’ in vista lo sbocciare di un amore intenso e potente. Per coloro che gestiscono un’impresa autonoma, è il momento di impegnarsi a fondo.

Oroscopo del Toro

Toro, sei in un momento di grande rendimento e, anche se siamo in agosto, non dovrai considerarlo un periodo di totale riposo. Ci sarà chi avrà la possibilità di sfruttare il meritato riposo vacanziero, mentre altri dovranno fare i conti con impegni di lavoro e doveri di diversa natura. Se ci sono vicende legali in sospeso, è probabile che arriverà una risoluzione favorevole. A livello sentimentale, vi aspettano importanti sviluppi.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, sono convinto che l’ambito sentimentale non ti conforta completamente. Come avrai noto, ne ho discusso frequentemente. Se un tradimento ha portato a una divisione e ci sono stati sforzi per una riconciliazione, la diffidenza prevale. C’è un pizzico di extra nei tuoi impegni lavorativi.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, l’affetto familiare rappresenta la vostra roccia sicura e predico che, specie in prossimità di Ferragosto, vi concentrerete nel rinsaldare i vostri legami più profondi. Vorrete circondarvi di individui armoniosi, che non creano conflitti, non dimenticando che anche coloro sotto il segno Cancro che risultano essere imprenditori o che godono di una fervida vita sociale, nutrono il profondo bisogno del calore domestico. In fondo, la vostra natura tende al conservatorismo.

Oroscopo del Leone

Caro Leone, la tua aspirazione è sempre raggiungere l’apice e naturalmente, ti aspetti lo stesso impegno dagli altri. Devo dirti che, in queste giornate, la tua attitudine non è del tutto sbagliata. Hai Giove e Marte in posizioni vantaggiose e, dall’inizio di luglio, una Venere molto seducente ti pone di fronte a situazioni che stimolano la tua curiosità e che sei pronto ad affrontare con entusiasmo. Tuttavia, evita di dedicare troppo del tuo tempo a progetti o figure che non sono all’altezza della tua considerazione.

Oroscopo della Vergine

Vergine, il pianeta dell’amore, Venere, sta bruciando intensamente per te. Si presenta come quel luminoso faro che mette in risalto gli aspetti significativi delle relazioni, dando loro ancora più valore. Non solo, ma rivela anche le parti più oscure di un rapporto. Quindi, in caso stia svanendo il tuo interesse verso qualcuno, non esiterai a esprimere i tuoi pensieri. Ricorda, avrai sempre il controllo della situazione, indipendentemente dall’esito.

Oroscopo della Bilancia

In arrivo importanti movimenti per il segno della Bilancia! E’ il momento giusto per rimetterti in forma fisicamente. Aspettati telefonate inaspettate e offerte da non rifiutare. Sta per cominciare una fase molto positiva, con un Ferragosto che promette di essere affascinante.

Oroscopo dello Scorpione

Per il segno dello Scorpione, è arrivato il momento di prendere decisioni importanti sul proprio percorso di vita. L’autunno rappresenterà un’epoca cruciale, specie per coloro che gestiscono una propria attività. Inoltre, l’amore sta fiorendo ed effettivamente questo periodo si preannuncia molto più favorevole rispetto a luglio in termini di sentimentalità.

Oroscopo del Sagittario

Amici del Sagittario, nel campo sentimentale l’energia sembra un po’ debole, mentre la creatività nel vostro lavoro si scatena con mille pensieri e progetti. Invoco una certa cautela sul fronte dei sentimenti, specialmente se vi trovate a gestire due relazioni allo stesso tempo.

Oroscopo del Capricorno

Per te, amico Capricorno, Venere risplende con un influjo positivo. Senti il richiamo: è il momento di dare spazio all’istinto, allargando il tuo orizzonte al di là della ragione. Gli astri prevedono incontri gradevoli e risvolti positivi: c’è nel tuo cammino chi saprà trovare l’indulgenza per un torto subito.

Oroscopo dell’Acquario

Come Paolo Fox, dico con enfasi che l’Acquario avrà il sostegno di Giove per sviluppare ambiziosi piani anche per l’anno a venire. Attenzione all’aspetto finanziario: il fardello maggiore del periodo potrebbe essere il volume di spese familiari. Un Acquario non elude mai le responsabilità, ma l’imperativo ora è stabilire priorità dal momento che c’è una certa nebulosità nell’atmosfera.

Oroscopo dei Pesci

Agosto risulta un periodo un po’ turbolento per il segno del Pesce, sia dal punto di vista affettivo che lavorativo. Il mio consiglio è di approfittare di questo periodo per concedervi un pò di riposo e concentrarvi sugli impegni autunnali, i quali, alla lunga, porteranno a risultati positivi. Sulla scena amorosa, ci sono dei dubbi da chiarire.

