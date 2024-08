Temptation Island è, chiaramente, un programma registrato, ragion per cui non viene trasmesso tutto quello che realmente accade nei villaggi. Ebbene, a fare delle interessanti confessioni a riguardo è stato l’ex tentatore Simone Dell’Agnello. Il ragazzo ha svelato di essere ancora impegnato nella conoscenza di Vittoria Bricarello. Ecco tutto quello che ha confessato.

Le confessioni di Simone su Temptation Island: cose non andate in onda

La conoscenza tra Vittoria e Simone sta proseguendo a distanza di un po’ di settimane dalla fine di Temptation Island. La ragazza ha deciso di uscire separata da quello che era il suo fidanzato, ovvero, Alex Petri e, a quanto pare, non è affatto pentita della decisione presa. Sul loro conto sono stati tanti i gossip che sono trapelati, sta di fatto che in questi giorni la ragazza ha avuto anche uno sfogo.

Ad ogni modo, in queste ore, a rispondere ad un po’ di domande su quanto accaduto durante e dopo Temptation Island è stato Simone. Il ragazzo ha aperto una box di domande su Instagram in cui ha soddisfatto la curiosità dei suoi fan. Tra i vari quesiti, c’è chi gli ha chiesto quale sia stato il momento più bello vissuto con Vittoria nel villaggio. A tal riguardo, il giovane ha svelato che, purtroppo, esso non è andato in onda, la redazione non l’ha montato. Il protagonista, però, non è voluto entrare nel dettaglio, scatenando così la curiosità dei fan.

L’approccio con Sira e la storia con Vittoria

Simone, poi, ha parlato anche del suo primo approccio con Siria Pingo. Inizialmente, infatti, il giovane sembrava stesse legando con lei. Dopo un po’ di giorni, però, si è reso conto che caratterialmente erano troppo distanti. Improvvisamente, poi, un giorno si ritrovò a parlare con Vittoria. I due toccarono argomenti che lo colpirono molto, al punto da farlo commuovere. Da quel momento in poi, è cominciata la loro conoscenza.

Ancora oggi la loro frequentazione prosegue, anche se i due ci stanno andando molto piano in quanto non hanno intenzione di bruciare le tappe. Simone ha detto di essere rimasto molto contento da questa esperienza, anche perché non si aspettava minimamente di conoscere una ragazza come lei. La sua partecipazione a Temptation Island è stata per caso, un po’ per gioco, quindi, non potrebbe essere più felice di così.