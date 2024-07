Diverse segnalazioni trapelate sul web in questo periodo hanno spinto a credere che a Temptation Island abbia partecipato anche una coppia totalmente fake, ovvero, quella formata da Vittoria Bricarello e Alex Petri. A scatenare questo dubbio sono state diverse testimonianze secondo le quali sembrava che i due non stessero più insieme da diverso tempo, e che avessero accettato di partecipare al reality show solamente per visibilità. In effetti, considerando l’epilogo che poi ha preso la loro storia, non sembra molto difficile credere che questa sia la verità. Ad ogni modo, sulla faccenda ha deciso di intervenire Vittoria che, in queste ore, ha chiarito una volta per tutte la sua versione dei fatti. Nel farlo, la giovane ha tirato in ballo anche la redazione, che pare fosse furiosa nei loro riguardi.

Temptation Island: lo sfogo di Vittoria Bricarello sulle accuse di coppia fake con Alex Petri

Alex e Vittoria sono davvero una coppia fake? Questo chiaramente possono saperlo con certezza solamente loro. In queste ore, però, sul web la ragazza ha pubblicato dei video piuttosto perentori nei quali ha risposto ad un bel po’ di quesiti. La giovane ha esordito ammettendo di essere davvero stufa di tutti questi pettegolezzi che stanno circolando in merito alla relazione che aveva con Alex. Vittoria si sente “cornu*a e mazziata” in quanto, non solo è stata tradita dal suo ex più volte, ma adesso deve anche sentirsi dire di essere una persona falsa. A tal proposito, ha detto:

“Mi sono rotta di questa storia della coppia fake. Il fatto che Alex avesse frequentazioni parallele o dicesse in giro di essere single, io ci posso anche credere, sono segnalazioni. Ma non capisco perché questo implica che noi fossimo una storia finta. Cioè cornu*a e mazziata. Se tutto questo fosse vero, io non ne ero a conoscenza, io vivevo a casa sua. Se poi lui, quando non ci vedevamo, faceva i porci comodi, io questo non lo posso sapere”.

Con queste parole, dunque, Vittoria si è voluta liberare di tutte le ipotetiche colpe, addossandole integralmente al suo ex fidanzato, ma non è tutto. La giovane, ad un certo punto, ha tirato in ballo anche la redazione di Temptation Island, sulla quale era emerso che fosse furiosa con la coppia per aver scoperto troppo tardi che fosse fake. La protagonista ha detto che non sarebbe mai andata in un programma televisivo a farmi “spu**anare”. Il falso in tutta questa storia era lui, mentre lei si è sempre detta sincera, sia con lui, con il pubblico e con la redazione. A tal proposito, ha ammesso che lo staff non sia fatto da sprovveduti, in quanto hanno effettuato tutti i controlli sul caso, anche su di loro, quindi, sarebbe difficile imbrogliarli.

I dubbi di Vittoria prima di Temptation Island e nuova vita per lei e Alex

Nel corso dei suoi video sfogo, poi, Vittoria Bricarello ha anche svelato che uno dei motivi che l’ha spinta a scrivere a Temptation Island è proprio il fatto che sospettasse che Alex avesse una doppia vita. A tal riguardo, ha ammesso che lui non pubblicava nulla sui social inerenti loro due. Anche quando lei pubblicava qualche foto o qualche commento, lui provvedeva a cancellarli. Questi, dunque, sono stati tutti dei campanelli d’allarme per la giovane che l’hanno spinta a credere che, effettivamente, qualcosa non andasse.

Ad ogni modo, questo chiarimento sarà bastato al popolo del web per cambiare opinione su Alex e Vittoria? Sembra difficile. In ogni caso, i due attualmente stanno conducendo due vite separate. Lei sta continuando a frequentare il tentatore Simone Dell’Agnello, con cui ha instaurato una vera e propria relazione. Alex, invece, si sta divertendo a fare il single insieme agli altri ex compagni d’avventura a Temptation Island. Proprio di recente, infatti, sono trapelate delle segnalazioni secondo le quali sembrerebbe che il ragazzo si stia dando alla pazza gioia flirtando con diverse ragazze. In alcuni casi pare sia anche riuscito nel suo intento.