Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 2 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 2 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Come Paolo Fox, esprimo il mio pensiero sul segno dell’Ariete: c’è un potere di rinnovamento presente adesso, sia in termini di affetto che in termini della tua capacità di agire e, per te, persino sconvolgere. Ricordo che Marte governa l’Ariete e questo pianeta è noto come il Pianeta della Guerra: nella lotta, è inevitabile che qualcosa venga distrutto. Quindi è essenziale che tu eliminhi dalla tua vita tutto ciò che ti causa stress o angoscia. Ricorda, l’Ariete possiede una forza contraddittoria che può fartelo sembrare più determinato, ma anche più diretto nelle tue parole.

Oroscopo del Toro

In ambito sentimentale, Toro, hai avuto un buon numero di cambiamenti di idea. Ma ora traspare in te un rinnovamento, un’energia pronta a navigare il futuro con maggior tranquillità. Evita di cercare di rattoppare legami che ormai sono compromessi oltre riparazione. E’ il momento di rimettere in discussione la tua situazione lavorativa. Per quanto concerne aspetti finanziari e investimenti, è necessario un attento riesame.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, questa è un’occasione propizia per te! Prima di tutto, abbiamo Giove nel tuo segno e funziona come una sorta di barriera che ti aiuta a superare le difficoltà, rendendoti quasi intoccabile. Stranamente, durante questa fase, la tua serenità aumenta in proporzione al tuo impegno. Privilegia brevi viaggi per liberare la tensione. Per quanto riguarda l’amore, sappi che può essere tasse.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, le stelle stanno chiaramente favorendo i tuoi movimenti e rapporti con gli altri. È evidente l’entusiasmo e l’allegria che ti pervadono in questo periodo. Se in precedenza hai dovuto affrontare circostanze sgradevoli, ora è giunto il tempo di sorridere, perché è il momento di goderti le gratificazioni che meriti.

Oroscopo del Leone

Come Paolo Fox, mi rivolgo a te, Leone, che sei in grado di affrontare e risolvere molte delle questioni rimaste aperte. La tua passione e la tua forza vitale sono innegabili, ma devi fare attenzione a non eccedere; come ogni Leone che si rispetti, quando ti senti in piena forma, tendi a salire sulla tua dignitosa tribuna e, talvolta, aspetti che gli altri si adattino ai tuoi desideri. Tuttavia, esiste il rischio che qualcuno possa resistere a questa tua aspettativa. In particolare, dovresti prestare particolare cautela nei rapporti con i nativi del Toro e dello Scorpione.

Oroscopo della Vergine

In questo mese di agosto, la Vergine cerca la serenità. Tuttavia ci saranno alcuni affanni, in particolare per il ritorno alla routine di lavoro nei mesi di settembre-ottobre. È importante per coloro che lavorano in questo periodo estivo di mantenere la calma con clienti e collaboratori. Ma non dimentichiamoci dell’amore: Venere è pronta ad entrare nel segno e promette ottime prospettive.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, faccia fronte a questo momento di contrapposizione con la Luna per ritrovare benessere e serenità. Tuttavia, c’è luce verde per l’innovazione e le nuove iniziative. Giove eleva le vibrazioni positive e l’amore ne trae giovamento, batte con ritmo più sostenuto. Per coloro che hanno vissuto un distacco, è tempo di chiudere con le incertezze e le difficoltà, di tracciare una linea e andare avanti.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione si ritrova sotto un firmamento di grande rilevanza e auspico che accanto a lui ci sia l’individuo appropriato. Dopotutto, a partire dal Lunedì, Venere non si porrà più in disaccordo e stimolerà il desiderio d’innamorarsi. È fondamentale lasciare che tutte le provocazioni gli scivolino addosso.

Oroscopo del Sagittario

Agosto si presenta per il Sagittario come un periodo singolare per quanto riguarda la sfera affettiva. Quindi, sarebbe evitare di mettersi sotto pressione. Coloro che sono senza un partner potrebbero essere propensi ad accettare un nuovo rapporto, ma senza la promessa di un eterno amore. Perciò, l’approccio deve rimanere “prendere la vita come viene”. Nel mondo del lavoro, sarebbe meglio non alimentare controversie inutili.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, la tua esistenza è in continua evoluzione con prospettive di successo all’orizzonte, certo, molto dipenderà dalla tua età e dalle circostanze in cui ti trovi. È evidente che ora attiri più attenzioni. Potrebbe essere che agosto si trasformi nel mese in cui prenderai decisioni professionali di grande rilievo. Amore e affetti non mancheranno.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, l’opposizione di Venere sta per terminare, durando solo pochi giorni ancora. Perciò, nonostante vi siano stati dei lievi contrasti in ambito sentimentale, si avrà l’opportunità di risolverli. Ci saranno altresì pensieri rivolti ai figli, alla gestione dell’abitazione e alle finanze. In alcuni casi, si dovranno affrontare costi legati a un eventuale trasloco o lavori di ristrutturazione.

Oroscopo dei Pesci

Cari amici dei Pesci, capisco che avete affrontato un intenso periodo autunnale, assumendovi alcune responsabilità significative. Tuttavia, ricordate sempre che preoccuparsi in anticipo non porta nulla di buono, aumentando solo lo stress. Considerando che a partire da lunedì Venere sarà un po’ turbolenta, fate attenzione a non permettere che le pressioni lavorative influenzino i vostri rapporti affettivi.

