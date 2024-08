La prima coppia ad abbandonare Temptation Island separatamente è stata quella formata da Christian Lanfranchi e Ludovica Ronzitti. Dopo la loro uscita di scena, i due sono finiti nel dimenticatoio, sta di fatto che in tanti hanno quasi dimenticato che fossero tra le coppie dell’edizione di quest’anno. Negli ultimi giorni, però, i loro nomi sono tornati alla ribalta a seguito di alcune segnalazioni mediante le quali era emerso che fossero insieme nello stesso locale. Ebbene, a fare chiarezza sulla faccenda è stato Christian.

La segnalazione su Christian e Ludovica dopo Temptation Island

Christian e Ludovica hanno deciso di uscire da Temptation Island separatamente. Anche a distanza di un mese dalla fine del programma, i due hanno confermato la loro volontà di non tornare insieme. Nessuno di loro, però, pare abbia avviato una frequentazione seria con un’altra persona. In questi giorni, poi, sul web sono trapelate alcune indiscrezioni mediante le quali sembrava che tra di loro fosse in atto un ritorno di fiamma.

Il dubbio è sorto a seguito di un avvistamento. I due sono stati beccati all’interno dello stesso locale, cosa che ha spinto molti a credere che tra di loro potesse esserci un riavvicinamento. Nelle segnalazioni in questione, però, non si è mai parlato di effusioni intime, baci e cose di questo genere, tuttavia, il dubbio è sorto ugualmente. Proprio per tale motivo, Christian ha deciso di rompere il silenzio sulla faccenda.

Lo sfogo di Christian, ma in realtà dovrebbe essere riconoscente

In una Instagram Storie, Christian ha svelato come stiano realmente le cose tra lui e Ludovica dopo Temptation Island. Il ragazzo ci ha tenuto a precisare di non avere affatto una relazione con la sua ex. Il protagonista ha confermato di essersi trovato all’interno dello stesso locale della donna, tuttavia, i due erano a due tavoli separati ed hanno trascorso la serata in totale autonomia l’uno dall’altra. Christian ha specificato che Vasto sia un piccolo paesino, pertanto, può capitare di incontrarsi per caso negli stessi posti.

Inoltre, il giovane ha anche chiarito che spesso Ludovica è venuta nel bar dove lui lavora, ma lui non era mai presente. Soltanto una volta è capitato che si fossero trovati insieme nello stesso luogo, e subito sul web sono esplosi i gossip. Christian, inoltre, ha anche chiarito di aver trascorso quella serata, dove è stato avvistato con la ex, in compagnia di un’altra ragazza, ma di questo nessuno ha parlato. In ogni caso, il fastidio mostrato dal giovane dovrebbe tramutarsi in riconoscenza. Lui e Ludovica, infatti, erano finiti nel dimenticatoio fino a poco tempo fa, contrariamente a quanto accaduto per altri protagonisti del programma, pertanto, che sia uscita qualche notizia sul loro conto dovrebbe solo che fargli piacere.