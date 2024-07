Siria Pingo, così come tanti ex protagonisti di Temptation Island, si sta dedicando molto ai fan dei social, rispondendo alle loro domande. Nel botta e risposta avviato su Instagram, la giovane ha svelato come stiano procedendo le cose con Matteo Vitali, ma non solo. A tal riguardo, ha rivelato un retroscena sulla tanto discussa PlayStation e poi ha fatto confessioni sul suo lavoro e su alcuni interventi chirurgici che potrebbe fare a breve. Ecco cosa ha rivelato.

Siria svela che fine ha fatto la PlayStation di Matteo dopo Temptation Island

Nel corso di un botta e risposta con i fan, Siria Pingo ha svelato di essere molto felice della decisione presa in merito al suo rapporto con Matteo. Quest’ultimo ha finalmente compreso i suoi errori e sta facendo tutto il possibile per non incappare negli stessi sbagli. Proprio a proposto della tanto discussa PlayStation, con cui il ragazzo era solito giocare trascurando la sua fidanzata, Siria ha ammesso che, in un primo momento, la consolle fosse stata sequestrata da Raul Dumitras. Dopo un po’ di giorni, però, sentendone troppo la mancanza, Matteo sarebbe andato a riprendersela, tuttavia, non ne abusa come faceva tempo fa.

Siria, poi, ha svelato anche cosa ha provato nel momento in cui a Temptation Island ha visto il suo compagno stare così male per lei, al punto da lasciarsi andare a pianti disperati. Ebbene, a tal proposito, la Pingo ha ammesso di aver provato una sensazione mai vissuta in sette anni. Quella è stata la prima volta in cui ha visto il suo compagno piangere così tanto, quindi, è stata molto male ed è tornata sui suoi passi.

Siria parla del suo dimagrimento, del lavoro e di interventi chirurgici

Tra i tanti temi affrontati, poi, Siria ha parlato anche del suo dimagrimento notevole. A tal riguardo, ha ammesso di non essere ricorsa a nessun intervento di ricostruttiva. Tuttavia, molto spesso pensa che vorrebbe tanto sottoporsi a delle operazioni per rimediare ai danni che le ha causato l’obesità. In particolar modo, la Pingo ha ammesso che vorrebbe rifare il seno e l’addome.

Per quanto riguarda il suo lavoro, invece, non tutti sapevano che, in realtà, Siria svolge un incarico piuttosto prestigioso, in quanto è amministratore delegato di una società di assicurazioni ed è un’impiegata amministrativa. Siria ha poi svelato di essersi molto legata alle altre fidanzate del villaggio, tra cui Alessia Pascarella e Martina De Ioannon, che specie di recente stanno creando un gran clamore sui social. Allo stesso tempo, però, la giovane ha legato molto anche con Raul Dumitras, amico di Matteo, pertanto, anche sul suo conto ha speso parole positive.